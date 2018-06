Strýcová zvládla český souboj, Kvitová kvůli dešti nehraje

Barbora Strýcová zvládla český souboj ve třetím kole tenisového French Open. Šestadvacátá nasazená hráčka porazila Kateřinu Siniakovou 6:2, 6:3 a poprvé je v osmifinále pařížského grandslamu.

Petra Kvitová dnes zápas 3. kola neodehraje. Duel osmé nasazené tenistky s Estonkou Anett Kontaveitovou byl původně v plánu na dvorci Suzanne Lenglenové, pak byl přeložen na kurt č. 18, ale v Paříži se večer rozpršelo, proto byl zrušen a uskuteční se sobotu. Kvitová bude usilovat o čtrnácté vítězství v řadě.

Dvaatřicetiletá Strýcová začala zápas ztrátou podání a po servisu Siniakové prohrávala 0:2. Pak ale byla od základní čáry přesnější a pečlivější, občas si došla pro vítězný míč na síť a získala sedm her v řadě. Ve druhém setu vzala Siniakové podání v šesté hře a po hodině a 22 minutách využila první mečbol.

"Jsem v osmifinále na grandslamu a je to můj nejlepší výsledek tady. Za to jsem strašně ráda. Předtím jsem tady měla katastrofu," vysvětlila Strýcová, proč se na dvorci tolik radovala z výhry. V minulosti prohrála na French Open osmkrát v prvním kole, k tomu ještě dvakrát v kvalifikaci. Prokletí Paříže prolomila předloni postupem do třetího kola.

"Katka je pro mě velká hráčka a mám radost, že jsem hrála dobře. Dodržela jsem věci, co jsem měla, a udržela hlavu. Teď se chci soustředit na to, co přijde, žít okamžikem a nekoukat moc dopředu. Cítím se skvěle," řekla Strýcová.

Siniaková konstatovala, že Strýcová málo kazila. "A mně nevycházelo, co jsem chtěla. Měla jsem víc chodit k síti. Míče jsem si připravila a nevyužila jsem šance. Chtělo by to víc sebedůvěry," řekla Siniaková. S premiérovou účastí ve 3. kole v Paříži a druhou na grandslamu v kariéře byla spokojená. "Je to pozitivní. Prohra mrzí, ale moje hra se zvedla, hraju konstantněji. Musím makat a výsledky přijdou."

Strýcová bude o postup do čtvrtfinále a vyrovnání svého grandslamového maxima usilovat v neděli v utkání s 98. hráčkou žebříčku Julií Putincevovou z Kazachstánu. "Brát čtvrté kolo, že jsem favoritka, protože to je Putincevová, to se takhle nedá. Pro mě to bude těžký zápas. Bude to boj a já se na něj těším," řekla Strýcová.

Duel Strýcové se Siniakovou byl třetím českým soubojem v ženské dvouhře v Paříži. V těch předešlých Karolína Plíšková porazila Barboru Krejčíkovou a Lucii Šafářovou.