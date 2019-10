Svitolinová porazila po Plíškové i Halepovou a je v semifinále

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová porazila na Turnaji mistryň v Šen-čenu po Karolíně Plíškové i Rumunku Simonu Halepovou a po výhře 7:5, 6:3 si zajistila postup do semifinále. Nasazená osmička Svitolinová díky agresivní hře zatím neztratila ani set a má šanci na obhajobu i zisk prvního letošního titulu.

V prvním setu vedla Ukrajinka 3:0, ale Halepová vyrovnala na 3:3. Rozhodl 12. game, v němž wimbledonská vítězka neuhrála při vlastním podání ani fiftýn.

V druhé sadě jako první zaváhala Svitolinová, ale hned vzápětí získala ztracený brejk zpět a servis nezvykle často chybující Halepové prolomila další čistou hrou i za stavu 4:3. Následně odvrátila dva brejkboly a po hodině a 40 minutách proměnila první mečbol.

V druhém středečním utkání čeká Karolínu Plíškovou duel s vítězkou US Open Biancou Andreescuovou, která stejně jako česká tenistka úvodní zápas v Číně prohrála. Pokud by světová dvojka Plíšková znovu nezískala ani set, přijde o naději na postup do semifinále. To si zahrála v předchozích dvou ročnících.