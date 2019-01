Švýcarsko se opět probojovalo do finále Hopmanova poháru

Roger Federer s Belindou Bencicovou si stejně jako loni zahrají finále Hopmanova poháru smíšených tenisových dvojic. Švýcaři sice v závěrečném utkání základní skupiny podlehli 1:2 Řecku, ale bod za Federerovo vítězství nad Stefanosem Tsitsipasem zajistil obhájcům titulu v Perthu postup.

Sedmatřicetiletý Federer zdolal o sedmnáct let mladšího soupeře ve dvou tie-breacích, které vyhrál 7:5 a 7:4. Hráči po většinu utkání kralovali na servisu a k vidění bylo osm čistých her.

"Bylo tam hodně málo nevynucených chyb a tenis to byl opravdu kvalitní. Klidně to mohlo jít do třech setů. Já se snažím udržet vysokou úroveň hry a mám z ní radost," uvedl dvacetinásobný grandslamový šampion Federer, jenž v Perthu vyhrál všechny své dvouhry.

O celkově třetí triumf na Hopman Cupu bude bývalá světová jednička bojovat v sobotním finále. Soupeřem Švýcarů budou buď domácí Australané, nebo Němci. "Budu to zítra pozorně sledovat a uvidíme, s kým se utkáme ve finále. Díky tomuto formátu je k vidění napínavý tenis," dodal Švýcar, jenž bude od 14. ledna obhajovat triumf na Australian Open.

Řecko zápas otočilo díky výhře Marie Sakkariové nad Bencicovou a vítězství ve smíšené čtyřhře. V konečné tabulce tak obsadilo druhé místo se dvěma výhrami před Británií.

Poslední bez vítězství skončily Spojené státy americké navzdory tomu, že Serena Williamsová stejně jako Federer vyhrála všechny své singly. Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka pod "dohledem" dcery Alexis Olympie z tribuny porazila 6:1, 7:6 Britku Katie Boulderovou, ale její parťák Frances Tieafoe nečekaně podlehl 6:7, 0:6 Cameronu Norriemu a Británie vyhrála i závěrečný mix.