Tenis, medicinbal i nohejbal. Češky poprvé trénovaly na centrkurtu

Češky se dočkaly a konečně si zatrénovaly na antukovém dvorci, na kterém o víkendu svedou semifinálový boj s Němkami. Netradičně ho mohly vyzkoušet až tři dny před samotnými zápasy. Že by jim to ale ve Stuttgartu dělalo problém a byly kvůli tomu nervózní, to ne. Trénink si dokonce zpestřily posilováním i nohejbalem.

Český fedcupový tým je v Německu už od pondělí, možnost zatrénovat si na hlavním kurtu dostal až ve středu. Do té doby trénoval v nedaleké tréninkové hale, nebo na dvorci číslo jedna. "Holky mají do zápasu ještě tři tréninky. To je hodně." ví kapitán Petr Pála a potvrzuje, že by to pro české tenistky neměl být problém.

Přitom by se to jako drobný problém mohlo zdát. Antuka je totiž netradiční. Halová je hrubší a nekropí se. "Míče létají rychle, (kurt) hodně klouže - hlavně uprostřed. Bude platit servis a return, což je jiné než na normální antuce," komentuje povrch Petra Kvitová, které se na něm daří. Ve Stuttgartu totiž už dvakrát prošla až do semifinále.

Pro Kvitovou to byl první trénink po příjezdu. "Zpočátku to bylo velice rozpačité. Ale čím déle jsem hrála, tím jsem se cítila lépe," přiznala světová desítka. "Byl to ale skvělý trénink, Péťa do toho jde naplno," chválila svou parťačku Kateřina Siniaková.

Český tým taktiku na antuce, která je nasypána na betonový podklad ještě neřešil, Petr Pála už ale ví, co po svých svěřenkyních bude chtít. Hlavně útočit míči do protipohybu. "Protože se hůř otáčí, ale taktiku teprve probereme. Je potřeba si zvyknout na odskoky, dokluzy".

České tenistky si na povrch ale zvykly rychle a tak nebyl trénink věnovaný pouze tenisu. Hráčky si zaposilovaly s medicinbalem a zbyl čas i na oblíbený nohejbal. V průběhu něj se už Pálovi mohly hnát hlavou myšlenky o nasazení. Do dvouher pravděpodobně nastoupí Plíšková s Kvitovou, ale co čtyřhra?

Tam má český kapitán hned tři možnosti. Osvědčenou dvojicí je duo Plíšková se Strýcovou, které debla ve Fed Cupu už dvakrát za rozhodnutého vyhrálo, ale také se nabízí možnost spolupráce mezi Plíškovou a Kvitovou, nebo nechat hrát obě tenistky, které do dvouher nezasáhnou. Barboru Strýcovou a Kateřinu Siniakovou.