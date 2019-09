Tenis mi chybí, přiznává Clijstersová. Na kurty se chce vrátit

Bývalá světová jednička a vítězka čtyř grandslamů Kim Clijstersová se v šestatřiceti letech hodlá pokusit o návrat k tenisu. Trojnásobná matka, jež kariéru ukončila po US Open v roce 2012, oznámila, že by příští rok ráda hrála na okruhu WTA.

Zatím se Clijstersová připravuje tak, aby mohla do turnajů naskočit od ledna. Případný návrat ale nechce uspěchat. "Zatím můžeme mluvit o začátku roku 2020 a uvidím, kde bych mohla získat divokou kartu. Když ale v prosinci budu mít pocit, že ani zdaleka na tom nejsem tak, jak bych chtěla být, tak do toho nepůjdu jen proto, abych hrála," řekla Belgičanka.

K myšlence na návrat ji přivedla láska k tenisu. "Nemám pocit, že bych si musela něco dokazovat. Je to pro mne výzva," řekla Clijstersová, jež se pravidelně účastní i turnajů legend na grandslamech. "Pokaždé, když se mě tam někdo zeptá, jestli si nechci zahrát, jsem nadšená. Klidně budu tréninkový partner. Tenis pořád miluju," přiznala.

O návrat na kurty se Clijstersová pokusí už podruhé. Poprvé se s tenisem loučila překvapivě už v třiadvaceti letech v roce 2007. Čtyři roky poté, co se stala poprvé světovou jedničkou, a dva roky po premiérovém grandslamovém triumfu na US Open oznámila, že kvůli opakovaným zraněním končí a chce založit rodinu.

O dva roky později se už jako matka dcery Jady vrátila a při svém třetím startu ovládla jako nenasazená hráčka s divokou kartou US Open. Cestou za titulem porazila mimo jiné Venus i Serenu Williamsovy, Číňanku Li Na a Caroline Wozniackou. V roce 2010 přidala do sbírky dalších pět titulů včetně úspěšné obhajoby na US Open. Třetí grandslamovou trofej po comebacku získala v roce 2011 v Austrálii a krátce poté se vrátila i do čela světového žebříčku.

Podruhé se s tenisem rozloučila před sedmi lety a k jedenáctileté Jadě od té doby přibyli bratři Jack (5) a Blake (2). A právě fakt, jak její rozhodnutí a případná pozornost médií ovlivní děti, dělá Clijstersové největší starost. "Už dřív jsem si s tou myšlenkou pohrávala, ale vždycky jsem si řekla, že je to nemožné. Že mě děti potřebují. Já se s tím vyrovnám, ale u dětí je to něco jiného. Není to tak, že se změní jenom můj život," konstatovala.