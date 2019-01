Tenisté podpořili Murrayho. Nepřestávej, bojuj! burcuje Del Potro

Oznámením o konci kariéry šokoval svět. Skotský tenista Andy Murray už nemůže dál, přetrvávající bolest v kyčli zvítězila. Nečekaně brzy, v 31 letech, tak ukončí kariéru možná dřív, než se čekalo. Na nadcházejícím Australian Open odehraje dvojnásobný olympijský vítěz nejspíše poslední zápasy. Soupeři mu ihned adresovali slova uznání a burcují ho, aby vydržel do milovaného Wimbledonu.



Nejde to. Konec trápení. Bolavá kyčel zlobí Murrayho už rok a půl. Nyní definitivně zvítězila a Brit se rozhodl, že s tenisem skončí. Není to ovšem loučení podle jeho představ - ve stylu "zavřete oči, odcházím" - ale naopak v slzách. Zdravotní problémy donutily Brita oznámit konec kariéry už v Austrálii, před začátkem úvodního grandslamu sezony. Všechny tím šokoval. Ostatní tenisté ihned zareagoval na sociálních sítích.

"Sledoval jsem tvé vystoupení. Nepřestávej, prosím, a bojuj!" motivoval Skota Juan Del Potro. "Dokážu si představit tvou bolest a smutek. Doufám, že je dokážeš překonat," pokračoval dál argentinský tenista, jehož kariéru dlouhodobě brzdí problémy se zápěstím. Moc dobře tedy ví, jak se Murray cítí. Vítěz US Open z roku 2009 se pokoušel soupeře z Britských ostrovů motivovat, aby vydržel ještě půl roku a mohl se rozloučit s kariérou podle svých představ na milovaném Wimbledonu. "Zasloužíš si to. Chceme tě vidět šťastného," dodal aktuálně pátý hráč světa.

Andy, just watched your conference. Please don’t stop trying. Keep fighting. I can imagine your pain and sadness. I hope you can overcome this. You deserve to retire on your own terms, whenever that happens. We love you @andy_murray and we want to see you happy and doing well. 🙏 - Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 11. ledna 2019

Psychickou podporu vyjádřili i další hráči. "Tenis pro nás skončí, ale naše přátelství bude trvat celý život. To, co jsi udělal pro tento sport, bude žít navždy. Doufám, že budeš mít silný a zdravý konec, můj příteli!" napsal Bulhar Grigor Dimitrov. "Vzal jsi mě pod svá křídla, když jsem se dostal na okruh, a až do dneška jsi byl někdo, na koho jsem se vždy těšil, až ho uvidím. Jsi bláznivý tenisový hráč, daleko víc než já," snažil se Murrayho rozveselit australský rebel Nick Kyrgios, pro kterého byl Murray něco jako starší bratr.

Tennis will come to an end for us all but the friendships will last a lifetime. What you’ve done for the sport will live on forever. I’m hoping for a strong and healthy finish for you, my friend! @andy_murray pic.twitter.com/Bcs0cdllJp - Grigor Dimitrov (@GrigorDimitrov) 11. ledna 2019

Chmurné myšlenky z hlavy se pokoušela Murraymu z hlavy vyhnat i americká legenda Billie Jean Kingová. "Jsi šampion na kurtu i mimo něj. Je mi líto, že nemůžeš odejít podle svých představ, ale nezapomeň hledět do budoucnosti," podotkla Kingová. "Tvůj největší dopad na svět může teprve přijít. Tvůj hlas pro rovnost bude inspirovat budoucí generace," burcovala Američanka Skota podobně jako Del Potro.

.@andy_murray You are a champion on and off the court. So sorry you cannot retire on your own terms, but remember to look to the future. Your greatest impact on the world may be yet to come. Your voice for equality will inspire future generations. Much love to you & your family. https://t.co/AQUOP3LGec - Billie Jean King (@BillieJeanKing) 11. ledna 2019

Rozloučení v Londýně na wimbledonské trávě by bylo pro Murrayho ideálním místem pro ukončení kariéry. V All England Clubu slavil dva grandslamové tituly ve dvouhře, k tomu na tamějším zeleném pažitu přidal i olympijské zlato, které v roce 2016 obhájil v brazilském Riu. V britské metropoli slavil i triumf na Turnaji mistrů. V New Yorku poté přidal ještě jeden titul z turnajů velké čtyřky a celkem 37 týdnů kraloval světovému žebříčku.