Tenistka slavila výhru předčasně, zapomněla na nové pravidlo

Úvodní grandslam sezony vstoupil do roku 2019 s novinkou. Je to zavedení zkrácené hry v rozhodujícím setu. Tenisté i tenistky tak musejí hrát za stavu 6:6 zkrácenou hru, netradičně však do deseti bodů místo původních sedmi. Novinka se projevila hned v prvním hracím dni. Britka Katie Boulterová šla za stavu 7:4 podat soupeřce ruku, ale až u sítě si uvědomila, že zápas musí pokračovat.

Australští pořadatelé reagovali v zimní přestávce na nátlak hráčů i veřejnosti a rozhodli se ke změně koncovky rozhodujícího setu. Vzhledem k velkým vedrům, která vždy v Melbourne v lednu panují, novinku v podobě zkrácené hry za stavu 6:6 hráči i hráčky uvítali.

Ne všichni ale měli novinku týkající se úvodního grandslamu na paměti. Jako první si ji na Australian Open vyzkoušely účastnice dámské dvouhry - Britka Katie Boulterová s Ruskou Jekatěrinou Makarovovou. V tie-breaku měla navrch 97. hráčka světa z Velké Británie, která se dostala do vedení 6:4.

When you think you've won the final set tiebreak but forget it's first to 10.



For the record, @KatieBoulter1 eventually advances to the 2R, def. Ekaterina Makarova 6-0 4-6 7-6(6).#AusOpen pic.twitter.com/jK2jtCEHBZ