Tenistky trénují v Praze, v silné sestavě chtějí dojít k poháru

České tenistky si dnes poprvé zatrénovaly v O2 areně před víkendovým zápasem 1. kola Fed Cupu proti Švýcarsku. Povrch v pražské hale si nejprve vyzkoušely jednička Karolína Plíšková s Lucií Šafářovou a po nich i Barbora Strýcová, zbylá členka týmu Petra Kvitová se po nedělním triumfu na turnaji v Petrohradu připojí až večer.

České hráčky se už naplno aklimatizovaly po návratu z Austrálie, kde tradičně strávily začátek sezony. "Už jsem si zvykla na zimu. Říkali, že v hale je 21 stupňů. Jak se začneme hýbat, je to ideální. První trénink byl dobrý, zahřály jsme se, zvykly jsme si. Kurt je takový středně rychlý, příjemný a máme týden na to se připravit," řekla novinářům Šafářová.

"Ten jet lag (pásmová nemoc) zpátky je pro mě příjemnější, že se mi ráno vstává dobře. Měla jsem pár dní volno a teď už jsem skoro týden trénovala. Samozřejmě rozdíl je to počasí, tady v hale je asi 20 stupňů, v Austrálii bylo 40. Tím je to trošku jiné. První trénink máme za sebou a myslím, že na začátek to bylo docela dobré," dodala Plíšková.

České tenistky jsou v nejsilnější sestavě poprvé od vítězného finále v listopadu 2015 proti Rusku, kdy si naposledy zahrály v O2 areně. Vloni tým bez opor vypadl v semifinále v USA, předtím dosáhl na vítězný hattrick.

"Je krásné vrátit se zpátky sem do O2 areny, vzpomínky jsou krásné. Spousta týmů nám takhle silný tým může závidět. Občas v šatně probíhá, že klidně můžeme nastoupit s áčkem, béčkem nebi céčkem a stejně hrát Světovou skupinu. Doufám, že letos dojdeme až k poháru," řekla Šafářová.

V neděli na srazu týmu oslavila 31. narozeniny. "Bohužel jsem zase o rok starší," usmála se Šafářová. "Dostala jsem dva dorty, celý tým mi popřál. Bylo to pěkné," dodala.

V roli favoritek

Povrch v areně je pomalejší než při finále s Ruskem. "Je určitě pomalejší než teď v Austrálii. Nevím, co chtěly ostatní holky, ale můj požadavek byl středně rychlý kurt. Úplně mi nesedí to mejdlo, na kterém jsme hrály finále. Nechtěla jsem samozřejmě úplně pomalý povrch, prostě střední rychlost, abych měla trochu čas na moje nápřahy. Do víkendu se to asi ohraje, takže to bude trochu rychlejší než teď," řekla Plíšková.

Svěřenkyně kapitána Petra Pály budou v zápase favoritkami, rozhodně ale nechtějí nic podcenit. Největším nebezpečím ve výběru kapitána Heinze Günthardta bude Belinda Bencicová, tenistka se slovenskými kořeny, která začátkem roku vyhrála s Rogerem Federerem Hopmanův pohár a na Australian Open vyřadila Američanku Venus Williamsovou. Po zranění se vrací Timea Bacsinszká a tým doplňují Viktorija Golubicová a Jil Teichmannová. V roli trenérky má přijet bývalá světová jednička Martina Hingisová.

"Těch věcí, proč vyhrát, je hodně. Je to doma, první kolo, budeme chtít vyhrát, abychom nehrály o záchranu. Všechny jsme si to přišly užít do té haly a uvidíme, jak to dopadne," řekla Plíšková.

O zápas je mezi fanoušky velký zájem a zbývají poslední vstupenky. V hledišti bude přes deset tisíc diváků.