Tohle se nemá stávat, zlobila se na sebe Kvitová

Česká jednička a současná světová trojka Petra Kvitová překvapila, tentokrát bohužel nepříjemně. Ve druhém kole turnaje Indian Wells měla Venus Williamsovou na lopatě, jenže vypjatý zápas proti domácí hráčce nedokázala dotáhnout do vítězného konce. Po prohře se zlobila jen sama na sebe.

Rodačka z Bílovce zkrátka neměla svůj den. S šestapadesáti nevynucenými chybami a deseti dvojchybami k tomu vyhrát proti Američance zkrátka nejde. A to i přes skvělý vstup do zápasu.

Kvitová vyhrála první set, ve druhém vedla už 3:0. K nelibosti publika to vypadalo na sólojízdu v podání české tenistky, jenže americká hráčka se vzchopila a zabojovala. A česká tenistka naopak odpadla, nedotáhla ani nadějné vedení 4:3 s výhodou brejkbolu.

" Obě jsme začaly, podle mě, dost nervózně. Získala jsem první set a najednou vedla, ale dala jsem jí zbytečně šanci, aby se dostala zpátky do zápasu, čehož využila," svěřila se česká lvice na tiskové konferenci po zápase.

Kvitovou naprosto zradil servis, úspěšnost jejího podání nedosáhla ani na padesát procent. Ve třetím setu to bylo dokonce pouhých dvaačtyřicet! I přesto se devětadvacetiletá hráčka držela dlouho. "Nevím, nepovedlo se mi to zlomit. Byla jsem ze sebe strašně frustrovaná od poloviny druhého setu, což by se mi nemělo stávat," mrzelo dvojnásobnou wimbledonskou vítězku.

Utkání mezi Venus Williamsovou a Petrou Kvitovou jsou vždy vyrovnaná bez jasné favoritky. Všech dosavadních sedm střetnutí se rozhodovalo ve třetím setu. Američanka byla tentokrát lepší hráčkou, minimálně lépe zvládla koncovku. Sama však vysekla Kvitové poklonu. "Petra hraje tento rok skvěle. Ale já jsem šťastná, že se mi to povedlo otočit. Je to neuvěřitelné," radovala se z úspěchu.