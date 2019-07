Třeba mě pozve Beyoncé na koncert, doufá kometa Wimbledonu

Nejskloňovanější jméno Wimbledonu? Žádná z legend typu Rogera Federera, Rafaela Nadala či Sereny Williamsové, ale teprve patnáctiletý objev z Floridy Cori Gauffová, která se při premiéře na grandslamu dostala z kvalifikace až do osmifinále. Právem se tak stala miláčkem publika v All England Clubu a všichni se už těší co předvede v pondělí proti Rumunce Simoně Halepové.

Svými výkony se postarala o to, že jí pořadatele dali na centrální kurt. Proti Slovince Poloně Hercogové ztratila první set na turnaji, musela odvracet mečboly, přesto těžké okamžiky v duelu zvládla a postoupila do osmifinále. Díky triumfu si ji začíná všímat daleko širší veřejnost a nejen ta tenisová. Na sociálních sítích ji gratuluje kdejaká celebrita a nejen ta sportovní.

S gratulací přišla po Instagramu i máma slavné zpěvačky Beyoncé a jaká byla reakce nové patnáctileté hvězdy? Přesně taková, jaká by se čekala od teenagera jejího věku. "Úplně jsem zaječela. Třeba by mě mohly pozvat na koncert," přála si udivená Gauffová na tiskové konferenci v All England Club, která se do kvalifikace dostala jenom díky divoké kartě od pořadatelů a jako nejmladší v historii turnaje se z ní dokázala prokousat do hlavní fáze.

Svými výkony poutá Gauffová pozornost všech - od diváků přes novináře až po experty a legendy. Jedna z nich, Martina Navrátilová, použila na její postup do osmifinále parafrázi známého filmu z loňského podzimu v čele s Lady Gaga. "Zrodila se hvězda," prohlásila Navrátilová. Další expert a současně trenér Sereny Williamsové Patrick Muratoglou řekl, že patnáctiletou tenistku sledují už od jejích desíti let.

Její výkony ho tedy nepřekvapují. Už ve třinácti si totiž zahrála finále juniorky na US Open, ve čtrnácti letech se radovala z triumfu na pařížském Roland Garros. "Již teď hraje na úrovni tenistky z elitní dvacítky žebříčku," řekl Muratoglou, který novou tenisovou naději dlouhodobě trénuje ve vlastní akademii ve Francii.