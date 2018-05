Tři Češky slaví postup. Strýcová opět nepřešla přes první kolo

Tři české tenistky uspěly druhý den pražského turnaje WTA a celkem do druhého kola postoupily čtyři. Na antuce ve Stromovce postupně vyhrály Petra Kvitová, Denisa Allertová a loňská finalistka Kristýna Plíšková, která využila toho, že proti ní nestála její sestra a světová šestka Karolína. Se soutěží se rozloučily Barbora Strýcová a po prohře s Kvitovou Tereza Smitková.

Kvitová, Kristýna Plíšková a Allertová doplnily v druhém kole J&T Banka Prague Open Kateřinu Siniakovou, která uspěla v pondělí. Dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová, která hraje turnaj v Česku po sedmi letech, zdolala Smitkovou 6:1, 6:3. Kristýna Plíšková za pomoci dvanácti es a sestry Karolíny v hledišti porazila Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska 7:6, 6:3.

Allertová, sto čtvrtá hráčka světa, zdolala bývalou světovou sedmičku Patty Schnyderovou ze Švýcarska, která postoupila z kvalifikace, dvakrát 6:4. V dalším utkání ji čeká Australanka Samantha Stosurová. Vypadla naopak Strýcová. Turnajová pětka podlehla Italce Camile Giorgiové 0:6, 6:2, 2:6 a prohrála na okruhu WTA pošesté v řadě.

Nasazená dvojka Kvitová je po odstoupení Karolíny Plíškové největší hvězdou ve Stromovce. Podle toho vypadal i zájem fanoušků, kteří se do areálu ani nevešli. "Jsem ráda, že jsem zvládla první zápas na antuce venku," řekla světová desítka a fanouškům poděkovala. "Slyšela jsem, že od rána byly fronty. Je super, že mají tenis rádi. Dobře se před nimi hraje. Snad dobře reprezentujeme," řekla Kvitová.

Proti Smitkové měla vývoj od začátku pod kontrolou a od stavu 0:1 získala devět her v řadě. Za stavu 3:0 ve druhé sadě si vybrala "oddechový čas", uvolněnější soupeřka srovnala, ale Kvitová duel dalšími třemi hrami ukončila. Kvitovou čeká jednadvacetiletá Natalja Vichljancevová (83. v žebříčku WTA), s kterou se dosud na okruhu nestřetla. "Vím, jak vypadá. Ale je to Ruska, takže bude určitě zarputilá," odhadla česká tenistka.

Kristýna Plíšková měla původně hrát se sestrou a nasazenou jedničkou Karolínou, ale ta se kvůli problémům s třísly po nedělním titulu ve Stuttgartu odhlásila. Fandila v hledišti a viděla, jak Kristýna nasázela Sasnovičové dvanáct es a radovala se z výhry. O čtvrtfinále bude hrát s Wang Čchiang z Číny.

Pětadvacetiletá Allertová hrála poprvé po měsíci. Kvůli prasklině a zánětu v pravém rameni měla pauzu. "Proto si výhry vážím. Jednoduché to nebylo, nervíky byly, ale jsem zase v zápasovém tempu a bylo to skvělý," řekla a těšila se na duel se Stosurovou na centrkurtu. "Vzadu na jedničce jsem si zvykala na české publikum, které je tady vždycky skvělé, a na centru to bude ještě lepší," řekla. S turnajem se v prvním kole rozloučila obhájkyně titulu Mona Barthelová. Němka prohrála 0:6, 5:7 s krajankou Antonií Lottnerovou, která postoupila z kvalifikace.