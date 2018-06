Ty jo, mazec! zhodnotila triumf v Birminghamu šťastná Kvitová

Koupelí v bazénu oslavila tenistka Petra Kvitová pětadvacátý titul v kariéře. Na trávě v Birminghamu dnes zvedla stejně jako loni nad hlavu vítěznou trofej, přestože před turnajem nečekala, že by mohla uspět.

"Převažuje únava, ale radost tam je," řekla Kvitová v audionahrávce pro česká média. Ve finále zdolala kamarádku Magdalénu Rybárikovou ze Slovenska 4:6, 6:1 a 6:2. "Bylo to psychicky i fyzicky náročné, protože Magda hrála velice dobře. Jsem ráda, že jsem byla schopná otočit," řekla osmadvacetiletá světová osmička.

Kvitová si vzpomínky na pohár osvěžila už při ceremoniálu před turnajem. "A netušila jsem, že by se to mohlo znovu povést. Pro mě to je překvapení," řekla. "Od prvního zápasu jsem hrála dobře, ale ve snu by mě nenapadlo, že to takhle vyjde."

Před rokem dvojnásobná vítězka Wimbledonu získala triumf v Birminghamu při druhém startu po vážném zranění prstů a nervů levé ruky z přepadení. "Loni to byla jiná situace, bylo to více nečekané," přitakala tenistka. "Tentokrát jsem v jiné situaci, ale stejně jsem překvapená a beru to pozitivně. Celý turnaj jsem se cítila dobře. Zápasy jsem zvládla docela uvolněně a jsem spokojená," řekla Kvitová.

Zprvu hodnotila svůj úspěch slovy: "Ty jo, mazec!" Zopakovala, že tím vystihla překvapení, jak suverénně vyhrávala. "Hrála jsem zápas od zápasu, řešila, co zlepšit, na čem zapracovat. Tak nějak to dopadlo, ani nevím jak a vyhrála jsem."

S pěti tituly a 37 vyhranými zápasy je nejlepší hráčkou sezony. I proto by si zasloužila oslavu. "Bude, ale nebudeme to přehánět, protože mě čeká další turnaj," připomněla, že v pondělí zamíří do Eastbourne. Po utkání skončila v bazénu. "To bylo fajn. Kluci mě tam hodili," zmínila kouče Jiřího Vaňka a kondičního trenéra Davida Vydru.

Po výhře někdejší světová dvojka očekává, že ráno ucítí celé tělo. "Ale zranění nemám a doufejme, že to vydrží takhle dál," řekla Kvitová.

Už nyní je jasné, že do Wimbledonu pojede v roli favoritky. Na londýnské trávě už dvakrát slavila grandslamový vavřín a její letošní forma je hodně slibná. "Necítím se tak na vyhraný grandslam. Pojedu tam, jak hraju a budu hrát. Na grandslamu budou nervy jiný. Budu se snažit předvést, co půjde, a uvidíme," řekla jen.