Úder mezi nohama i nezvyklý "obouruč". Thiem s Pairem bavili

Byl to nad očekávání dlouhý zápas. Rakouský tenista Dominic Thiem si nakonec po pěti setech poradil s Benoitem Pairem a postoupil do druhého kola Australian Open. Diváci si užili dlouhou bitvu, která nabídla několik nádherných výměn a nečekaných úderů.

Když pořadatelé sestavovali úterní program prvního grandslamu letošního roku, ani ve snu je nemohlo napadnout, jak dobře se trefí. Jako poslední do tzv. night session (noční zápas) totiž nechali nastoupit dvojici Thiem - Paire. Asi si mysleli, že duel bude zajímavý a přinutí diváky sledovat ho do pozdních hodin australského času. Bingo!

První dva sety nabídly očekávaný obrázek. Na oko vyrovnané utkání, ale přes to pro sebe obě sady získal mladý Rakušan. Leckdo už čekal, že kontroverzní (někdy až líný a příliš arogantní) Francouz zápas vzdá a odchodí. To by se ale šeredně pletl. Paire se vzepřel a agresivní hrou doplněnou o skvělé podání dokázal svého soka potrápit.

Vydřený třetí set, který skončil 7:5, jako by nenasazeného tenistu zdravě namotivoval. Benoit Paire přestal chybovat a neskutečně přesnou hrou soupeře ničil. K tomu pro sebe urval i nejhezčí výměnu utkání, která obsahovala dokonce oblíbený úder mezi nohama, tzv. tweener (najdete ve videu v čase 6:06). Devětadvacetiletý hráč byl na vlně a následné čtvrté dějství nakonec jasně ovládl poměrem 6:1.

V rozhodující sadě se však talentovaný Rakušan, jenž má za přítelkyni krajanku svého soupeře Kiki Mladenovičovou, zvedl a utkání dovedl do vítězného konce. Navíc předvedl své technické umění, když za stavu 2:2 na gamy a 30:0 dokázal prohodit Francouze nezvykle obouručným bekhendem (najdete ve videu v čase 12:22). Zde je nutno říci, že Thiem disponuje nádherným "jednoručem", který je v tenisovém světě brán jako jeden ze tří nejlepších na světě.

Sestřih utkání mezi Thiemem a Pairem:

Tenisoví fanoušci můžou jen doufat, že utkání naplánovaná na konec denního programu budou mít podobnou úroveň jako tento.