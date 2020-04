Umírají lidé a on udělá tohle? Zverev je pod těžkou palbou

Jinak sympatický Němec si nejen v tenisovém světě nadělal spousty nepřátel. Alexander Zverev, který v současné době tráví čas na Floridě, se v akademii vyfotil s jedním fanouškem. Za svůj čin schytal přísnou kritiku, jelikož na jihovýchodě Spojených států je do konce měsíce vyhlášený zákaz vycházení.

Obecně jsou na tom USA velmi špatně. Pandemie nového typu koronaviru je zasáhla citelně, počet nakažených se blíží k půl milionu obyvatel, na onemocnění zemřelo už nejméně šestnáct a půl tisíce lidí.

Nejhorší je situace v New Yorku, dobře na tom ale není ani zbytek východního pobřeží včetně Floridy. I proto byl v tzv. Slunečném státě začátkem dubna vyhlášen zákaz vycházení, jenž by měl potrvat do konce tohoto měsíce.

What the hell is the matter with Zverev and the rest of them?

JFC. pic.twitter.com/ciRCulOB4L - Stephanie Myles (@OpenCourt) April 9, 2020

Ve zmíněné oblasti v nynější době žije i tenisové bratrské duo Zverevů, Misha a Saša. Mladší z nich si ale neudržel pověst sympaťáka a fotkou ze sociální sítě dosti pobouřil společnost. "Vypadá to, že žije na jiné planetě než my," zkritizoval sedmého hráče žebříčku ATP zpravodaj The Guardian Tumaini Carayol.

Servítky si nebrali ani ostatní, kteří fotku přidanou na Instagram tenisové akademie viděli. "Chová se strašně nezodpovědně. Jak se to vůbec mohlo dostat na veřejnost?" ptá se jeden z komentujících. "V Americe kvůli tomu umírají lidé a on udělá toto?" ptal se další naštvaný člověk v diskuzi pod příspěvkem.

O to ironičtější se zdá být prohlášení, které před dvěma týdny vydal sám německý tenista. "Doufám, že každý je v bezpečí a že zodpovědně zůstává doma. Rozumím tomu, že to může být těžké, ale potřebujeme to zvládnout."

Pro někoho je zůstat doma těžký, takřka nadlidský úkol.