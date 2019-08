US Open: Kristýna Plíšková uspěla, naopak trojice Češek končí

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži: Dvouhra - 1. kolo: Berankis (Lit.) - Veselý (ČR) 4:6, 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:4), 6:4, Federer (3-Švýc.) - Nagal (Indie) 4:6, 6:1, 6:2, 6:4, Rubljov (Rus.) - Tsitsipas (8-Řec.) 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5, Kukuškin (Kaz.) - Bautista (10-Šp.) 3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3, Čorič (12-Chorv.) - Donskoj (Rus.) 7:6 (9:7), 6:3, 6:0, Isner (14-USA) - García-López (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4, Goffin (15-Belg.) - Moutet (Fr.) 6:3, 3:6, 6:4, 6:0, Carreňo-Busta (Šp.) - Pella (19-Arg.) 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3, Čilič (22-Chorv.) - Kližan (SR) 6:3, 6:2, 7:6 (8:6), Wawrinka (23-Švýc.) - Sinner (It.) 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, Berrettini (24-It.) - Gasquet (Fr.) 6:4, 6:3, 2:6, 6:2, Poulle (25-Fr.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:4, López (Šp.) - Fritz (26-USA) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4, Verdasco (32-Šp.) - Kamke (Něm.) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2, Majchrzak (Pol.) - Jarry (Chile) 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 1:6, 6:4, Nišioka (Jap.) - Giron (USA) 3:6, 6:4, 6:4, 6:4, Cuevas (Urug.) - Sock (USA) 6:4, 7:5, 7:6 (7:5), Chardy (Fr.) - Hurkacz (Pol.) 3:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, Džumhur (Bosna) - Benchetrit (Fr.) 4:6, 6:2, 6:3, 6:0, Köpfer (Něm.) - Munar (Šp.) 6:4, 7:6 (7:2), 5:7, 7:5, Barrere (Fr.) - Norrie (Brit.) 7:6 (7:4), 6:4, 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), Lorenzi (It.) - Svajda (USA) 3:7, 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:2, Dimitrov (Bul.) - Seppi (It.) 6:1, 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, Londero (Arg.) - Querrey (USA) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3), 7:5, Popyrin (Austr.) - Delbonis (Arg.) 6:1, 7:5, 7:6 (7:5), Sonego (It.) - Granollers (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4, Bublik (Kaz.) - Giraldo (Kol.) 2:6, 6:0, 7:5, 3:6, 6:4, Thompson (Austr.) - J. Sousa (Portug.) 6:3, 6:2, 6:4, Simon (Fr.) - Fratangelo (USA) 5:7, 7:5, 7:5, 7:5, Struff (Něm.) - Ruud (Nor.) 6:4, 6:4, 6:2., 6:2 Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Kvitová (6-ČR) - Allertová (ČR) 6:2, 6:4, Ósakaová (1-Jap.) - Blinkovová (Rus.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, Halepová (4-Rum.) - Gibbsová (USA) 6:3, 3:6, 6:2, Svitolinová (5-Ukr.) - Osuigweová (USA) 6:1, 7:5, Bertensová (7-Niz.) - Badosaová (Šp.) 6:4, 6:2, S. Williamsová (8-USA) - Šarapovová (Rus.) 6:1, 6:1, Keysová (10-USA) - Doiová (Jap.) 7:5, 6:0, Bencicová (13-Švýc.) - Minellaová (Luc.) 6:3, 6:2, Andreescuová (15-Kan.) - Volynetsová (USA) 6:2, 6:4, Wang Čchiang (18-Čína) - Dolehideová (USA) 6:4, 6:4, Kontaveitová (21-Est.) - Sorribesová (Šp.) 6:1, 6:1, Riskeová (USA) - Muguruzaová (24-Šp.) 2:6, 6:1, 6:3, Görgesová (26-Něm.) - Vichljancevová (Rus.) 1:6, 6:1, 7:6 (7:1), Čang Šuaj (33-Čína) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:1, Siegemundová (Něm.) - Frechová (Pol.) 5:7, 6:3, 6:4, Keninová - Vandewegheová (obě USA) 7:6 (7:4), 6:3, Ču Lin - Wang Sin-jü (obě Čína) 6:3, 6:4, McNallyová (USA) - Bacsinszká (Švýc.) 6:4, 6:1, Petkovicová (Něm.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 6:4, Linetteová (Pol.) - Sharmaová (Austr.) 6:3, 6:4, Cornetová (Fr.) - Pegulaová (USA) 6:2, 6:3, Di Lorenzová (USA) - Kuděrmětovová (Rus.) 7:6 (7:4), 6:2, Ostapenková (Lot.) - Kruničová (Srb.) 6:3, 7:6 (9:7), Flipkensová (Belg.) - Wang Si-jü (Čína) 3:6, 6:2, 6:2, Pavljučenkovová (Rus.) - Parmentierová (Fr.) 6:1, 7:6 (7:2), Kanepiová (Est.) - Mariaová (Něm.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:3, Collinsová (USA) - Hercogová (Slovin.) 6:3, 4:6, 6:4, Townsendová (USA) - Kozlovová (Ukr.) 3:6, 6:3, 6:2.