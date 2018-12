Velkolepá galashow. Český lev Štěpánek se rozloučil jako vítěz

Ještě jednou a naposledy chtěl tenista Radek Štěpánek pobavit diváky, které si v průběhu kariéry díky svým kouskům získal. Rozloučení s kariérou bylo velkolepé: ve stylu, jakým se 39letý hráč prezentoval na kurtech. Nechyběly velcí kamarádi z okruhu ATP ani české sportovní osobnosti a neobešlo se to ani bez slz.



"Chci se rozloučit na kurtu, ne s lejstrem od doktora v ruce," prohlašoval Štěpánek před velkolepou rozlučkou v O2 areně. Dlouhodobé přípravy se vyplatily a fanoušci si nechtěli takovou akci nechat ujít zvlášť, když sbohem milovanému sportu chtěl dát takový vlastenec jako Štěpánek, který společně s Tomášem Berdychem dovedl Česko dvakrát k triumfu v Davisově poháru.

Reprezentační partner z týmové soutěže nemohl na rozlučce chybě. Bolavá záda mu však nedovolila se zapojit aktivně na kurtu, tak si střihl alespoň na chvíli roli umpirového rozhodčího, do které se okamžitě vžil. V průběhu zápasu se nebál udělit varování i takové hvězdě, jakou byl další účastník exhibice Novák Djoković. "Chyba nohou!" slyšel Srb od českého tenisty.

Hvězdní hosté

Nejen světová jednička, ale i Ind Leander Paes a Němec Tommy Haas se přišli rozloučit s Radkem Štěpánkem. S indickým tenistou vyhrál dva grandslamy, když s ním triumfoval ve čtyřhře na Australian Open před necelými sedmi lety a o rok později se radovali znovu tentokrát na US Open v New Yorku.

Po boku Inda se postavil i do poslední čtyřhry v rámci aktivní kariéry. Ačkoliv nešlo o výsledek, v tie-breaku nakonec společně porazili srbsko-německý pár. Při výměnách bylo k vidění ledacos a fanoušci se náramně bavili, i když ke konci setu bylo vidět na všech, že už jim dochází inspirace, co dál vyvést. Z prostor VIP se přitom náramně bavili i hokejisté Petr Nedvěd s Jaromírem Jágrem a fotbalisté Petr Čech s Pavlem Nedvědem. V hledišti nechyběl pro změnu vítěz Wimbledonu z roku 1973 Jan Kodeš či zpěvák číslo jedna v Česku Karel Gott.

Po chvilce odmlky přišla na řadu dvouhra, kde se Štěpánek utkal se svým velkým kamarádem a bývalým svěřencem Novakem Djokovičem. Srb si pro českého lva přichystal připravení v podobě vzkazů od současných i bývalých tenisových hvězd. Mezi nimi nechyběli Ivan Lendl, Švýcar Roger Federer, Španěl Rafael Nadal či Němec Alexander Zverev. Všichni se shodli na jednom. Štěpánkovi gratulovali ke skvělé kariéře a tomu, jaký je český tenista člověk.

Srb tak připravil půdu Štěpánkovi, který v emotivní chvilce děkoval rodičům, bratrovi, trenérům a nakonec i své ženě Nicole Vaidišové. "Normálně mi ta huba jede, ale .... Těžko se mi hledají slova, abych jim poděkoval," snažil se Štěpánek bránit slzám. Ještě chvíli vydržel, ale nakonec přece jen z jeho očí vytryskly slzy. "Žili pro mě, obětovali mi všechno. mnohokrát se museli kvůli mému tenisu stěhovat," řekl 39letý loučící se tenista v objetí rodičů a bratra.

Přítel, mentor i bratr

Následně si na kurtu vzal mikrofon do ruky Srb. "Je mi parádním potěšením být tu zde v tento večer s tebou, Radku," začal Djokovič. "Měl jsem tě rád jako kamaráda, soupeře, kolegu mentora nebo bratra od jiné mámy," pokračovala aktuální světová jednička. "Vím přesně, jak se cítíš. Hrál jsem proti tobě mnoho zápasů jako například finále Davis Cupu," vzpomínala světová jednička na duel z roku 2013, který Srbové doma prohráli 2:3. Rozhodující bod zařídil právě Štěpánek. "Hrál jsi jednu z nejdůležitějších rolí jako přítel. Cítil jsem k tobě opravdovou kamarádskou lásku a respektoval jsem tě," řekl Srb na adresu Štěpánka.

Závěr celé show nemohl patřit nikomu jinému než Štěpánkovi, kterému opět aplaudovala celá O 2 arena. "Můžu vám říct jednu věc. Když jsem byl malý kluk a chodil jsem v Karviné bouchat do zdi, tak jsem nikdy netušil, že zažiji to, co teď před vámi, že sem přijedou veličiny ve všech sportech - mí kamarádi," začal závěrečná slova Štěpánek chvějícím se hlasem.

"Vždycky jsem se tohoto momentu bál a oddaloval co nejdéle, protože tenis mi dal do života strašně moc. Našel jsem díky němu svou lásku," pokoušel se odlehčit atmosféru Štěpánek, když odkazoval na svou ženu a bývalou hráčku Nicole Vaidišovou. "Když jsem oznamoval konec své kariéry, tak jsem byl smutný, ale jenom do té doby, než jsem přišel domů a tam mi žena řekla, že čeká tohoto malého andílka," prohlásil se slzami v očích český lev a poukazoval na svého syna. Na úplný závěr dodal, že jedna etapa končí a druhá začíná. V následujících dnech se chce především věnovat rodině.

Tenisový velikán dal tedy sbohem milovanému sportu. V průběhu kariéry pobavil nespočet fanoušků, kteří ho měli rádi po celém světě. Na okruhu se prezentoval neobvyklým stylem servis-síť, který ho dovedl až na osmé místo v žebříčku. Na grandslamu to dotáhl ve dvouhře nejdále do čtvrtfinále ve Wimbledonu 2008, o jeho úspěších v deblu byla již řeč. Za svou kariéru si Štěpánek připsal pět turnajových vítězství ve dvouhře, dalších osmnáct ve čtyřhře včetně dvou grandslamových. Společně s Tomášem Berdychem vrátil v roce 2012 do Česka Davis cup po 23 letech, když ho o rok později úspěšně obhájili.