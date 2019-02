Velkým triumfům navzdory. Grandslamové vítězky opustily kouče

V minulém roce slavily největší úspěchy své kariéry. Každá z nich vyhrála jiný grandslam, dosáhla tenisového vrcholu. Společně ovládly Roland Garros, Wimbledon i US Open. Řeč je o Simoně Halepové, Angelique Kerberové a Naomi Ósakaové, tenistkách, které zvítězily na třech ze čtyř turnajů velké čtyřky. Opěvovaní byli i jejich trenéři. Ti už si však mohou hledat nové svěřenkyně.

Sejdou se takhle Rumunka, Němka a Japonka. Takhle nezačíná nový vtip, nýbrž současná realita. Simona Halepové, Angelique Kerberová i Naomi Osakaová mají dvě věci společné. Loni vyhrály grandslam a v současné chvíli mají už nového trenéra nebo ho hledají. Trošku paradox na to, že všechny dosáhly největšího úspěchu v kariéře. Kerberová už ovládla třetí turnaj, ale Wimbledon přeci jenom většina hráčů řadí výš než Australian Open nebo US Open.

Právě Němka se rozešla se svým trenérem jako první ze všech tří jmenovaných tenistek. Wim Fissette, který ji dovedl k překvapivému vítězství na Wimbledonu a pozici světové trojky v žebříčku WTA, se pakoval v polovině října. "Navzdory úspěšnému partnerství od začátku sezóny bylo toto rozhodnutí učiněno kvůli různým názorům ohledně budoucí spolupráce," stálo v prohlášení Kerberové, která si ihned našla náhradu v trojnásobném grandslamovém vítězi Rainerovi Schuttlerovi.

Zanedlouho po ní přišla se stejnou zprávou nečekaně i tehdejší světová jednička. Tu opustil po dlouhých čtyřech letech Darren Cahill z rodinných důvodů. "Rozhodl jsem se učinit dvanáctiměsíční přestávku od koučován, abych mohl doma více podporovat své děti, které vstupují do důležitých etap svých životů," napsal tehdy australská kouč. I rumunská hvězda musela hledat nového kouče. Když už ho našla, tak po týdnu se s Thierrym van Cleemputem rozešla. "Rozhodli jsme se zastavit spolupráci, protože na kurtu nefunguje mezi námi chemie. Jinak je to ale velmi milý a dobrý člověk," podotkla Halepová. Aktuálně nové vedení nehledá. Na následující turnaje ji bude doprovázet pouze její tým a přítel.

Ze všech nejpřekvapivější rozchod byl mezi současnou královnou ženského tenistu Japonkou Naomi Ósakaovou a jejím trenérem Saschou Bajin, pod kterým vyhrála loňské US Open i letošní úvodní grandslam v Austrálii, po kterém přišla nečekaná šokující zpráva. Ahoj všichni. Nadále už nebudu spolupracovat se Saschou. Děkuji mu za jeho práci a přeji mu všechno nejlepší do budoucna," napsala minulý týden na svůj twitterový účet.

V médiích se spekulovalo, zda nebyly za rozchodem peníze, to však pokorná Japonka razantně odmítla. "Není to pravda! Potřebuji kolem sebe lidi, se kterými budu šťastná. A neřeknu na Saschu nic zlého, udělal pro mne tolik. Nyní jsem obklopena lidmi, se kterými se cítím skvěle a tak by to mělo být," prohlásila světová jednička v Dubaji. Pravda je taková, že poslední tréninky na Australian Open netrvaly v podání pozdější vítězky někdy ani deset minut, což už značilo, že mezi ní a trenérem není vše v pořádku.

Zajímavé situace si všimla rovněž i Petra Kvitová, které se novináři v Dubaji, co říká na současnost, že tři ze čtyř loňských grandslamových šampionek, opustily své trenéry. Světová čtyřka odpověděla s nadsázkou po svém. "Nevyhrála jsem grandslam, takže mám stále svého trenéra a držím se ho," odvětila vtipně česká tenistka.