Venus jako sexy roztleskávačka! Tenistka to v NBA rozjela

Tenisová sezóna je u konce, většina hráček odjela na dovolené čerpat energii do dalších bojů na kurtu. To není případ Venus Williamsové. Americká ikona si vyzkoušela vskutku netradiční roli, proměnila se v roztleskávačku. A to přímo během zápasu NBA!

Diváci basketbalového klání mezi Los Angeles a Oklamohou museli koukat. O pauze mezi čtvrtinami se ve fialovozlatém úboru neproducíroval nikdo jiný, než slavná Venus Williamsová! Bývalé světové jedničce není pohyb cizí, na palubovce to pořádně rozjela.

Rodačka z Kalifornie mezi "cheerleaders" skvěle zapadla. Pětinásobná wimbledonská šampionka za pár měsíců oslaví čtyřicítku, v úboru domácích Lakers však vypadala jako studentka.

Za své vystoupení sklidila bouřlivý potlesk i slova uznání. "Vypadá neskutečně," okomentoval video jeden z fanoušků. Po něm se přidaly další a další slova chvály.

Fanoušci Los Angeles tak mohli vidět tanec hvězdné tenistky, ale i jiných slavných tváří. Svým vystoupením diváky bavil například bývalý hráč amerického fotbalu Rob Gronkowski nebo herec James Corden. Fanoušci museli odcházet spokojeni, třešničkou na dortu bylo vítězství Lakers nad Oklahomou 112:107.

Venus Williamsová zakončila sezónu jako světová jednapadesátka. Má za sebou devatenáct vítězství a patnáct porážek, v uplynulém roce slavila nejlépe postup do čtvrtfinále a to na čtyřech turnajích. Doby své největší slávy má pravděpodobně za sebou, starší sestra Sereny Williamsové však může být spokojena. Během své úchvatné kariéry získala sedm grandslamových titulů v singlu, šestnáct v deblu. I na olympiádě úřadovala, z elitní sportovní akce vybojovala čtyři cenné kovy.

Přestože Venus Williamsová za půl roku oslaví čtyřicítku, raketu do skříně zatím neuklidila. Na basketbalovém utkání ukázala, že rozhodně nepatří do starého železa. A třeba ke své úctyhodné sbírce trofejí ještě nějakou přidá.