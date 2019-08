Veselý a Rosol jsou blízko US Open, Krejčíková skončila na vozíčku

Tenisté Jiří Veselý a Lukáš Rosol mají na dosah start v hlavní soutěži US Open. Oba daviscupoví reprezentanti v New Yorku zvládli i druhé zápasy v kvalifikaci a postoupili do posledního kola. Barbora Krejčíková musela duel 2. kola skrečovat kvůli zranění nohy.

Stočtyřicátý hráč světa Veselý porazil ve 2. kole po dvou a tři čtvrtě hodinách 6:4, 5:7, 7:5 žebříčkově lépe postaveného Jasona Junga z Tchaj-wanu. Posledním soupeřem českého tenisty, jenž se loni ze závěrečného grandslamu sezony odhlásil kvůli zranění třísla, bude italský veterán Paolo Lorenzi.

Dokonce už od roku 2016 čeká na start v hlavní soutěži US Open Rosol, jenž do závěrečného kola postoupil po výhře 6:1, 7:5 nad Italem Salvatorem Carusem. Kvalifikaci zakončí utkáním s Bělorusem Jegorem Gerasimovem.

Do třetího kola postoupily ve středu Tereza Martincová s Denisou Allertovou, které chtěla napodobit Krejčíková. Česká tenistka si ale hned v druhém gamu utkání proti Američance Asie Muhammadové při špatném došlápnutí poranila chodilo pravé nohy. Po ošetření a pokusu o odehrání ještě jedné výměny musela elitní česká deblistka vzdát a kurt opouštěla na vozíčku.