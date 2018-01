VIDEO: Bizarně ztracený zápas. Hlaváčková neudržela raketu

Měli k dispozici tři mečboly, ani jeden ale neproměnili, a proto česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková s francouzským parťákem Edouardem Rogerem-Vasselinem z pavouku smíšené čtyřhry na Australian Open vypadli. Ve čtvrtfinále je zastavil rusko-brazilský pár Makarovová, Soares. Vyřazení má pro českou deblovou specialistku ale velmi trpkou příchuť. K postupu totiž stačilo jediné - udržet v klíčové chvíli raketu.



Že to zní neuvěřitelně? Trochu neuvěřitelné to i je. Hlaváčková s Francouzem jednoznačně prohráli první set 2:6, v tom druhém se ale jejich hra zlepšila a vítězstvím 6:4 posunuli zápas do tzv. super tie-breaku. Ten v posledních letech ve čtyřhrách nahrazuje rozhodující set, hraje se pouze do té doby, než jedna dvojice získá deset bodů.



A přesně k tomu Hlaváčkové s Rogerem-Vasselinem po osmdesáti minutách hry chyběl jediný míček. Vedli 9:8, a Francouz byl navíc na podání. Zkrátka situace, která volala po tom, aby šestý nasazený pár utkání ukončil.



Roger-Vasselinův servis Soares sice dokázal odvrátit, postupně se ale společně s Makarovovou dostali pod tlak. První nabídku na smeč obdržela Hlaváčková, Ruska ale její volej v kurtu udržela. Jenže znovu míček nad síť poslala jen vysokým obloučkem, čemuž Roger-Vasselin nemohl odolat. Zakřičel si, aby mu Hlaváčková úder přenechala, a nechytatelnou ranou zápas ukončil.

#AusOpen Roger-Vasselin y Hlavackova estaban a un punto de ser SF en el dobles mixto. La pareja rival de Makarova/Soares tiró un globo, el francés pegó el smash pero antes de que la pelota pique dos veces, la raqueta de su compañera tocó la red.. insólito pic.twitter.com/iWLvpbExBc - Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) 25. ledna 2018

Nebo ne? Soares za míčem sice dobíhal marně, jenže výhru soupeřů to neznamenalo. Roger-Vasselin při smeči totiž lehce strčil do Hlaváčkové, které raketa vypadla z ruky a doskákala do sítě. Jakýkoliv dotek hráče nebo jeho pracovního nástroje se sítí je v tenise zakázaný, důležitý bod proto automaticky připadl Rusce s Brazilcem.

"Nevím, jestli se smát, nebo brečet," napsala později Hlaváčková na Twitteru. Krátce nato totiž s Francouzem nevyužili další dva mečboly a v poměru 11:13 super tie-break prohráli. Třetí nasazený pár přitom měli na lopatě. Stačilo jen udržet raketu.