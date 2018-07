VIDEO: Cestování po Londýně? Nadal jel na nákup na kole

Trochu si zkrátil čekání na další důležitý zápas. Španělský tenista Rafael Nadal, jenž hájí na tenisovém Wimbledonu roli světové jedničky, si v Londýně vyrazil na nákup. K překvapení mnoha příznivců nevyužil k cestě auto, nýbrž jízdní kolo. Na sociálních sítích si posléze postěžoval na mizerní brzdový systém tohoto přepravního prostředku.

Úvod nejprestižnějšího tenisového turnaje planety mu vyšel parádně. Rafael Nadal zatím na slavném Wimbledonu, který již v minulosti dvakrát ovládl, vyhrál všechna utkání pohodlně ve třech setech. Nejprve smetl z kurtu De Minaura, poté si poradil s Kukushkinem a Selou.

Pauzu před dalším utkáním si španělský borec zkrátil trochu netradičním způsobem. V Londýně, kde důležitý turnaj probíhá, si vyrazil na nákupy. Zároveň upozornil sportovní fanoušky na start etapového závodu Tour de France, k přepravě totiž využil jízdní kolo.

Část jeho jízdy zveřejnila na svém Twitteru stránka US Open Tennis, jejíž správce účtu se nebál zavtípkovat. "Když vyhrajete 17 grandslamů, ale stále vám nedovolí vzít si na nákup auto," napsal.

