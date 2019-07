VIDEO: Djokovič s Goffinem předvedli cirkusovou výměnu

Byl to naprosto jednoznačný zápas. Světová jednička Novak Djokovič vyprovodil z kurtu ve čtvrtfinále Wimbledonu Belgičana Davida Goffina po setech 6:4, 6:0 a 6:2. Přesto, nebo možná právě proto, si oba hráči našli čas i pro pobavení publika.

Centrální dvorec v londýnském All England Clubu nesledoval žádnou dramatickou bitvu. Vždyť utkání netrvalo ani dvě hodiny a obhájce titulu Djokovič jasně dokráčel do semifinále, v němž se střetne se Španělem Robertem Bautistou.

Ve druhém setu předvedli oba tenisté naprosto raritní výměnu. Goffin se dostal do složité situace a musel zahrát lob úderem mezi nohama. To se mu povedlo bravurně a světová jednička už neměla na vybranou...

Not one but TWO tweeners...@DjokerNole and @David__Goffin treated us to something special in today's @HSBC_Sport Play of the Day#Wimbledon pic.twitter.com/CmtddxSqfQ