VIDEO: Jedla papír a kradla věci. Cibulková hvězdou skryté kamery

Na kurtech se na začátku nové sezony Dominice Cibulkové zatím příliš nedaří. Proto si slovenská tenisová kráska vylepšila náladu jinak. Kývla na nabídku televize Markíza a stala se hlavní hvězdou pořadu Nezbedné uško. Před skrytými kamerami jednoho z obchodů sítě Fotolab pak přiváděla zaměstnance k šílenství. Na dálku jí k tomu pomáhali moderátoři Dany a Adela Banášová. Co všechno Cibulková v prodejně prováděla?

Turnaj v Sydney se jí celkem povedl. V ostrém startu sezony dokráčela do čtvrtfinále, kde skončila na raketě Angelique Kerberové. Pak to s její formou však šlo z kopce. Na Australian Open se poroučela už po prvním kole, v němž nestačila na Kanepiovou. Úspěšná nebyla ani v Petrohradu.

Horší výsledky ale hodila za hlavu a jala se pobavit diváky v jednom ze zábavních pořadů televize Markíza. V něm ukázala, že si dokáže vystřelit nejen z ostatních, ale také sama ze sebe. Jak jinak než v civilu totiž vyrazila do jednoho ze slovenských Fotolabů, kde zahltila místní pracovníky spoustu přání. To, co má říkat, jí do ucha našeptávali moderátoři Adela Banášová a Danny.

Nejprve chtěla podle jejich instrukcí vytisknout fotku. Pak si dlouze vybírala papír, na kterém obrázek bude. U jednotlivých druhů dokonce ochutnala.

Později poprosila o barevné fixky. A stejně jako u papíru zkoušela, jakou mají příchuť. Nebála se ani strčit hlavu do kopírky, protože ji zajímalo, co z kopírování vzejde. U neodbytné dámy se vystřídalo několik zaměstnanců. Jeden z nich se bláznivé zákaznici smál natolik, že se musel jít schovat mimo dosah kamer.

Cibulková dokonce měla nenápadně (ale aby to prodejce viděl), sebrat z jeho stolu sešívačku. Když se jí to povedlo, muž jí okamžitě řekl, ať věc vrátí. U jednoho z pokynů od moderátorů nerozuměla, co zrovna říct, a tak se začala zmateně smát. Zaměstnanci jen nevěřícně koukali.

Nakonec si slovenská hvězda chtěla nechat udělat nové vizitky a vtipnou etudu zakončila upozorněním, jaký je její soukromý mail. Jeho zněním prozradila, že se celou dobu jednalo o skrytou kameru.

Tenistka tak pobavila sebe i celý televizní národ. Navíc si před další částí sezony dobře vyčistila hlavu a potvrdila, proč ji Slováci tak zbožňují.