VIDEO: Legrace na tenise, malí pomocníci loni na kurtech bavili.

Rok 2018 je za námi a tenisové dvorce se po zimní pauze opět probouzí k životu. Oko diváka bude moct sledovat nejen hráče bojující o body, tituly a grandslamy. V pozadí by neměli zůstat ani sběrači míčků, bez kterých by to zkrátka nešlo. Připomeňme si veselé momenty, které přinesl uplynulý rok a ve kterých byli v hlavních rolích právě malí pomocníci.

Video nejlepších momentů dětských fanoušků i sběračů začíná ikonou tenisu- Rogerem Federerem. Zachycuje moment, kdy Fedex v doprovodu malého příznivce vstupuje na kurt. Chlapec je celou situací tak nadšen, že zuřivě mává snad do všech kamer, které se na okruhu vyskytují.

Ojedinělé nejsou ani komické situace, kdy hráč odpočívající na lavičce mezi gamy naváže konverzaci s tím, kdo mu drží deštník a chrání ho tak proti nepříznivému počasí. Australský bouřlivák Nick Kyrgios si mladou slečnu posadil vedle sebe, Benoit Paire malého pomocníka k pobavení publika nasměroval do správného úhlu.

Denisu Shapovalovi se zželelo chlapce, který mu držel deštník a sám mokl. Udělal mu místo na lavičce a ještě si s ním popovídal. Po lesku slávy a záři reflektorů nejspíš touží klučina doprovázející na kurt Rafaela Nadala. Od své modly se nechtěl vzdálit ani při předzápasovém focení.

Do dějin spontánních reakcí na tenise nejspíš vstoupí svěrač míčků, kterého polekal radující se Alexander Zverev. Německý tenista po vítězném úderu zaťatou pěst namířil tak smolně, že se chlapec upřímně vyděsil. Jednadvacetiletý talent se s nešťastníkem později sešel, aby se mu omluvil.

Svého oblíbence z řad dětských fanoušků má i Marin Čilič, kromě podepsaných upomínek si nadšený fanda odnesl i objetí od chorvatského hráče.

Tyto a mnoho dalších vtipných momentů přinesl rok 2018. Věřme, že ani v právě začínajícím roce nebude o komické situace na tenisových dvorcích nouze.