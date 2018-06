VIDEO: Málem létaly i pěsti. Kliďas Del Potro seřval fanoušky

V tenisovém prostředí je známý jako velký kliďas. Jak se ale říká, i mistr tesař se někdy utne. A tak si "něžný obr" Juan Martín Del Potro připsal svůj první větší exces. Při čtvrtfinálovém duelu French Open se nechal vyrušit jedním z fanoušků a v důležitém momentu vyrobil dvojchybu. Následně nepokračoval ve hře, ale vydal se k hlediště, kde si to chtěl s dotyčným vyřídit. Na kurtu to tak pár chvil zavánělo slušnou potyčkou. Jak všechno nakonec dopadlo?

Takový, že ho nic nerozhází. A hodný, že by neublížil mouše. "Hromotluk" De Potro má na tenisovém okruhu skvělou pověst. Jeho reputace se ale při čtvrtečním čtvrtfinálovém zápase lehce otřásla v základech.

Argentinec měl zápas s Čiličem skvěle rozehraný a po ubojovaném prvním setu, který skončil 7:5 v jeho prospěch, chtěl okamžitě získat další sadu. Za stavu 4:4 však přišel zlom. De Potro byl na podání a nechal se vyrušit výkřikem jednoho z přihlížejících diváků. Následně udělal dvojchybu a pustil Chorvata do vedení 5:4.Ten navíc celý set i vyhrál.

De Potro se proto naštval a okamžitě vyrazil k fanouškům, kde si to chtěl s dotyčným vyříkat. Viníka však nenašel. A tak se i s pomocí umpirového rozhodčího opět zklidnil a jal se pokračovat ve velké bitvě, kterou nakonec ovládl 7:6, 5:7, 6:3 a 7:5.

"Někdo zakřičel před mým podáním a já tak udělal dvojchybu. Proto jsem se tolik naštval," popsal, proč málem vyletěl jako čertík z krabičky. "Nemohl jsem najít správného člověka, ale dostal jsem se blízko k divákům a ptal jsem se, kdo to byl. Pořád jsem se snažil najít pravého viníka," dodal.

I když ho chování neznámého "narušitele" vytočilo, chlapsky přiznal svoji chybu. "Nakonec to byla moje chyba. Publikum bylo úžasné a já se prostě nedokázal soustředit na daný moment," pověděl.

Jako beránek byl mírný až po své výhře. Jak by ale to bývalo asi skončilo, kdyby svůj zápas prohrál?

.@delpotrojuan is raging after being distracted by someone in the crowd 😠 #RG18 pic.twitter.com/4o6z4A4Nus