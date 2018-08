VIDEO: Pravidlo US Open je hráčkám v čele s Kvitovou k smíchu

Je před nimi poslední grand slam sezony. Tenistkám startuje v pondělí US Open, které na amerických turnajích zavedlo nové pravidlo ohledně podání. Hráčky musí po výměně zahájit další servis do 25 vteřin, jinak budou od rozhodčích napomenuty. Hvězdám tohoto sportu je však toto nařízení k smíchu a řada z nich v čele s Petrou Kvitovou nebo Karolínou Plíškovou si z něho dělají srandu.

Legrační spot vznikl minulý týden na turnaji v New Havenu, kde všechny hráčky ve videu startovaly. "Jsem Petra Kvitová, trojnásobná šampiónka Connecticut Open a jsem hodně pomalá mezi výměnami," začíná mluvit jako první česká tenistka, která došla až do čtvrtfinále. "Možná proto mě mají hráčky rády," dodává vzápětí s nadsázkou v momentě, kdy se k ní přidává Agnieszka Radwaňská. "Petru všichni milujeme, ale mohla by si dát na čas," rýpne si Polka do světové pětky. "To je pravda," říká nekompromisně Julie Görgesová z Německa.

"Co je čas na servis?" ptá se francouzská tenistka Caroline Garciaová. Ihned ji vše vysvětluje Němka, která se zhostila role přísné rozhodčí, aby vysvětlila nové pravidlo, se kterým přišli organizátoři US Open na posledním grand slamu a jemu předcházejících přípravných turnajích. "Zavádějí se stopky na rozcvičku a mezi výměnami, kde mají hráčky 25 sekund na další podání. Jinak podléhají pokutě," promlouvá zamračeně Görgesová. "Nezpozdi se!" nabádá ihned poté Francouzku.

Jediná, komu se nové opatření zalíbilo, byla naturalizovaná Australanka z Ruska Darja Gavrilovová. "Stačilo by mi pouze pět sekund na podání. Miluji nové pravidlo!" říká natěšeně 24letá rodačka z Moskvy. U ostatních tenistek už ale nově nastavená doba mezi servisy pochopení nenašla. "Hey, nemám čas na pizzu o přestávku," stěžuje si s nadsázkou Karolína Plíšková. K ní se přidává vzápětí i Radwaňská. "Ale co moje tkaničky? Nejsem připravená podávat," konstatuje Polka. "Já si tady čtu," rozčiluje se americká ranařka CoCo Vandewegheová.

Stížnosti jim ale byly k ničemu. Sudí Görgesová rozdala postupně všem varování. "Toto pravidlo mě bude stát hodně peněz. Zvykněte si dámy. Na US Open budou představeny stopky na trénink a na servisy," smiřuje se novým opatřením a symbolicky posílá pokutu v obálce Stevu Simonovi, který s návrhem na měření 25 sekund mezi servisy přišel.

"Myslím, že si na to musíme zvyknout," dodává sklesle Vandewegheová. Naopak Gavrilovová je nadšením bez sebe. "Nyní je tenis zábavnější! Méně čeká na fanoušky a diváky," říká vesele Australanka s ruskými kořeny. Tenistky se budou muset popasovat se stopkami na posledním grand slamu pro nadcházejících čtrnáct dní.