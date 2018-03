VIDEO: Psi jako podavači míčků. Diváci si je mohli adoptovat

Tenis naruby. Tedy alespoň při exhibici v Sao Paulu. Akce, která se uskutečnila jako doprovodný program místního turnaje, nabídla extra specialitu. Míčky hráčům totiž podávali psi. Šestice roztomilých chlupáčů si díky povedené zábavě mohla získat přízeň fanoušků, kteří teď mají možnost si některého z nich adoptovat. Stejně jako loni a předloni. V brazilském městě tak opět byla k vidění nejen tenisová esa, ale také zážitek pro dobrou věc.

Gabriel, Kika i další pejsci. Šestice zvířecích mazlíčků si při exhibiční akci v brazilské Sao Paulu zahrála na podavače míčků. Nalezenci ve věku od dvanácti měsíců do pěti let patří do útulku Patinhas Unidas a stejně jako v loňském a předloňském roce se stali hlavní atrakcí.

Zápas, kterého se zúčastnili Brazilci Eduardo Russi Assumpcao a Gustavo Pereira, daviscupový kapitán Argentiny Daniel Orsanic a novozélandský tenista Artem Sitak, si všichni užili. Pejsci představovali příjemné zpestření. Po dopadu míčku vždy bleskurychle vyrazili za ním, sebrali ho a donesli na přesně stanovené místo. Jako praví podavači.

"Bylo to velmi zábavné, užili jsme si hodně srandy. Úžasná drobnost, která jen podpořila už tak skvělou atmosféru," řekl médiím Novozélanďan Sitak. A určitě nebyl jediný, kdo si exhibici královsky užil. Fanoušci mohli sledovat nejen výborné hráče a zajímavé výměny, ale právě i oblíbené mazlíčky.

Pokud by se jim nějaký pejsek líbil, mají dokonce možnost si ho adoptovat. Všichni zúčastnění chlupáči totiž patří mezi nalezence a rádi by jednou našli nový domov. Organizátoři turnaje tak udělali dvojnásobné terno - přilákali tenisové příznivce nejen na dobrý tenis, ale také na netradiční zábavu. A snad i díky ní někteří z pejsků opustí současný útulek.