VIDEO: Tenisová paráda. Federer vykouzlil úder snů, Kyrgios zíral

Tenista Roger Federer opět prokázal, proč je hodnocen jako nejlepší tenista všech dob. V utkání třetího kola US Open, kde se střetl s australským bouřlivákem Nickem Kyrgiosem, vytáhl fenomenální Švýcar prohoz, jenž není často k vidění. Tenisovou lahůdku ocenil také soupeř, který nevěřil svým očím.

Výsledek naznačuje, že šlo o jednoduchý zápas. Federer v boji o osmifinále porazil nevyzpytatelného Australana Kyrgiose po setech 6:4 6:1 a 7:5. Utkání měl Švýcar pod kontrolou až na okamžik v prvním setu, kdy musel odvracet na podání stav 0:40. "Nějak se mi to povedlo. To byl důležitý game," řekl skromně Federer po zápase.

Opravdovou perličku si ale pro diváky schoval až do třetí sady. Kyrgios zahrál krátký balon, který se ještě vytáčel ven z kurtu. Sedmatřicetiletý tenisový elegán nejenže míček doběhl, ale poslal ho na druhou stranu kurtu vedle sítě. Na málo vídaný moment reagoval zaplněný centrkurt bouřlivými ovacemi.

Federerův zázračný prohoz najdete v čase 1:00

"To bylo skoro nemožné, neuvěřitelné. Kdyby to zahrál kdokoli jiný, nebyl bych nadšený, ale tohle byl Roger," vysvětlil Kyrgios, proč se v tu chvíli tvářil tak udiveně. Sám Federer byl z pohádkového prohozu šťastný: "O tom není pochyb. Tohle se vám často nepoštěstí. Na tréninku si to nezkusíte, na malém dvorci to nejde, jen ve velkých zápasech. A upřímně, chtěl jsem to hlavně doběhnout."

Federer pouze dokazuje, že i přes svůj věk na tenisové kvalitě neztrácí. V osmifinále posledního grandslamu roku ho čeká překvapení turnaje John Millman.