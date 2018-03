Víte, proč chybím v Miami? Nesmím do letadla, přiznala Šarapovová

Je jednou z největších průšvihářek na okruhu. Ruská tenistka Maria Šarapovová opět pobouřila své fanoušky. Po dopingovém skandálu a následujících přiznáních ohledně svého způsobu života, který v době vynucené pauzy vedla, to tentokrát od příznivců schytala za odhlášení se z turnaje v Miami. Na tom však dle jejich slov neúčinkuje kvůli zranění, nikoliv proto, že by si chtěla užívat, jak ji někteří obvinili.

Jde to to s ní od desíti k pěti. Půvabná Ruska Maria Šarapovová ovládla jen čtyři roky po svém "nástupu" do profesionálního tenisu slavný Wimbledon, pronikla do světové desítky a rok nato se stala nejlepší hráčkou planety, když obsadila první místo v žebříčku WTA. Poté začala postupně vyhrávat všechny prestižní turnaje, a i přes početná zranění, kvůli nimž několik slavných akcí vynechala, se vždy dokázala vrátit mezi elitu.

V roce 2016 však přišla rána, jež zasáhla nejen samotnou tenistku, ale i všechny její fanoušky. Po sérii zdravotních problémů oznámila Šarapovová na tiskové konferenci, že měla během Australian Open pozitivní dopingový nález na kardiakum meldonium. Látku, kterou tentýž rok zařadila Světová antidopingová agentura na seznam zakázaných. Talentovaná blondýnka ji dle svých slov užívala dlouhých deset let.

Výsledek? Dvouletá stopka, ztráta významných sponzorů či přerušení propagačních aktivit se slavnou automobilkou. Přestože se trest nakonec po dlouhých tahanicích snížil na "pouhých" 15 měsíců, "Sibiřská siréna" přišla o významnou část kariéry.

Jak se ale nechala později slyšet, vynucená pauza ji příliš netrápila. Život bez tenisu jí totiž vlastně ukázal, jak se dá pořádně žít. "V minulém roce jsem alkoholu vypila mnohem víc, než kdy jindy v mém životě," přiznala. "Navštívila jsem místa, kde jsem nikdy předtím nebyla, chodila jsem ve stejný čas s více muži a byla jsem opravdu šťastná," pochlubila se.

Tyto výroky ale pořádně namíchly její příznivce. Šarapovová navíc bez patřičného zdůvodnění zrušila několik posledních turnajů, včetně momentálně probíhajícího klání v Miami. Stoupenci následně dali najevo, co si o počínání své favoritky myslí.

Měla by říct pravdu, jsem zklamaný, napsal fanoušek

"Myslím, že hráčka s tak úžasnou kariérou, která byla vždy milá a otevřená ke svým fanouškům, by mohla vydat prohlášení a říct pravdu," vzkázal jí jeden ze skalních příznivců. "Spousta fanoušků podstupuje velký risk a kupuje si vstupenky a letenky na její zápas. A Maria to dělá znovu a znovu. Mám ji rád a respektuji ji, ale jsem zklamaný," dodal.

A reakce rodačky z Ňagaň? Nejenže osvětlila svou absenci, zároveň se i zmíněnému fandovi omluvila. "Kromě toho, že jsem si zranila své levé předloktí půl hodiny před prvním zápasem v Indian Wells, jsem také zjistila, že mám ve svých plicích vzduchovou kapsu, kvůli které jsem neměla tři týdny dovoleno létat," podotkla.

"Pokud si myslíte, že si užívám, když musím na magnetickou rezonanci, CT, dostávám injekce a mluvím s pěti lékařskými specialisty, tak vám mohu upřímně říci, že tentokrát nemáte pravdu," uvedla. "Je mi vážně líto, že jste koupil dvě vstupenky pro kamaráda, který se těšil, že mě uvidí hrát. Tentokrát ale snad pochopíte," uzavřela.

Jak budou obdivovatelé na zmíněné zprávy reagovat, nikdo neví. Je každopádně jasné, že jejich oblíbenkyně za momentální absenci tak úplně nemůže.