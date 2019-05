Vondroušová je ve druhém kole a čeká ji přemožitelka Kerberové

Muži: Dvouhra - 1. kolo: Tsitsipas (6-Řec.) - Marterer (Něm.) 6:2, 6:2, 7:6 (7:4), Čilič (11-Chorv.) - Fabbiano (It.) 6:3, 7:5, 6:1, Berettini (29-It.) - Andújar (Šp.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, 6:2, Ruud (Nor.) - Gulbis (Lot.) 6:2, 7:6 (7:2), 6:0, Popyrin (Austr.) - Humbert (Fr.) 3:6, 6:3, 7:6 (12:10), 6:3, Otte (Něm.) - Džazírí (Tun.) 6:3, 6:1, 4:6, 6:0, Federer (3-Švýc.) - Sonego (It.) 6:2, 6:4, 6:4, Nišikori (7-Jap.) - Halys (Fr.) 6:2, 6:3, 6:4, Dimitrov (Bulh.) - Tipsarevič (Srb.) 6:3, 6:0, 3:6, 6:7 (4:7), 6:4. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Potapovová (Rus.) - Kerberová (5-Něm.) 6:4, 6:2, Martičová (31-Chorv.) - Džabúrová (Tun.) 6:1, 6:2, Larssonová (Švéd.) - Rybáriková (SR) 6:3, 6:4, Vondroušová (ČR) - Wang Ja-fan (Čína) 6:4, 6:3, Muguruzaová (19-Šp.) - Townsendová (USA) 5:7, 6:2, 6:2.