Vondroušová je ze hry venku. Tři Češky postoupily do druhého kola

Třetí nasazená Karolína Plíšková zdolala v úvodním kole Wimbledonu čínskou tenistku Ču Lin 6:2, 7:6. V druhé sadě měla 101. hráčka žebříčku tři setboly, ale vítězka generálky v Eastbourne Plíšková je odvrátila. Premiéry ve Wimbledonu zvládly Marie Bouzková i Karolína Muchová, naopak Markéta Vondroušová vypadla.

Plíšková vyhrála na trávě šestý zápas za sebou, ale po bezproblémové jízdě v Eastbourne měla tentokrát blízko ke ztrátě setu. "První kola jsou zrádná," řekla Plíšková. První set ale ještě zvládla relativně v klidu. Ču Lin v ní sice dokázala české hvězdě vrátit brejk a snížit z 0:3 na 2:3, ale to bylo jen chvilkové vzepětí.

"Po prvním setu jsem si říkala, že to nějak doklepu, ale úplně se to nedařilo," podotkla Plíšková. Ve druhé sadě za stavu 5:6 odvrátila tři setboly a v maratonském gamu po šestém brejkbolu vyrovnala. Tie-break pak zakončila sérií čtyř bodů. "Při setbolech jsem zahrála na její servis líp, ale jinak jsem ve druhém setu hrála špatně na returnu. Je fajn, že jsem to zvládla ve dvou setech," oddechla si Plíšková.

Plíšková patří mezi hráčky, které mohou po londýnském grandslamu sesadit z postu světové jedničky Australanku Ashleigh Bartyovou, a je druhou největší favoritkou turnaje podle kurzů sázkových kanceláří. "Slýchám to, ale necítím se na druhou favoritku na tenhle turnaj. Jsem ve druhém kole, což je super. Byla jsem i favoritka na Paříž a jak to dopadlo," připomněla konec na Roland Garros ve třetím kole.

V Londýně se ve druhém kole utká s Portoričankou Mónicou Puigovou, senzační vítězkou olympijských her v Riu de Janeiro.

Dvacetiletá Bouzková porazila Němku Monu Barthelovou 6:3, 6:3 a na třetí pokus vyhrála zápas na grandslamovém turnaji. Loni na US Open ani na letošním Roland Garros se jí to nepovedlo. Její další soupeřkou bude Řekyně Maria Sakkariová.

Stejně jako v Paříži se Bouzková dostala do hlavní soutěže navzdory porážce v závěrečném kole kvalifikace. Zatímco na Roland Garros podlehla v tříhodinové bitvě Kanaďance Biance Andreescuové, v Londýně už se dočkala prvního úspěchu na grandslamu.

"Jsem ráda, že jsem toho využila a navíc ve Wimbledonu, který je nejspeciálnějším grandslamem. Moc si toho vážím," řekla Bouzková, která po 68 minutách proměnila první mečbol a zápas zakončila čistou hrou.

Dvaadvacetiletá Muchová vyřadila Aleksandru Kruničovou ze Srbska po setech 7:5, 6:2 za necelou hodinu a půl. Ve vyrovnané první sadě nejdříve za stavu 5:4 nevyužila při podání soupeřky tři setboly, ale o dvě hry později už byla úspěšná a ve druhém setu dominovala.

"Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech a že jsem ve druhém kole," řekla Muchová, která mezi ženami odehrála teprve desátý zápas na travnatém povrchu. "Takže si ještě zvykám, ale baví mě to, ráda hraju servis volej."

Muchová mohla hrát druhé kolo s Vondroušovou, ale finalistka French Open prohrála s Američankou Madison Brengleovou, která je na žebříčku o 71 míst níž než Češka, dvakrát 4:6. Ani při třetím startu na londýnské trávě se dvacetiletá Vondroušová nedočkala premiérové výhry. Na tomto povrchu má na okruhu WTA v hlavní soutěži na kontě jediné vítězství.

Na kurt už nastoupil Jiří Veselý. Loňský osmifinalista se pokusí zaskočit turnajovou šestku Alexandera Zvereva z Německa.