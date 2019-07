Vondroušová má zánět v zápěstí. Musí si dát pauzu od tenisu

Tenistka Markéta Vondroušová má zánět v zápěstí a čeká ji tréninková pauza. Problémy odhalilo vyšetření v Praze, které finalistka Roland Garros podstoupila po vyřazení v 1. kole Wimbledonu. Plánovaný turnaj v Torontu na začátku srpna by ale měla po rehabilitaci stihnout.

"Z důvodu přetížení hrací ruky během antukové sezony, která vyústila na Roland Garros, nastal zánětlivý syndrom v zápěstí. Ten se naplno rozjel při přechodu na trávu a jiné, těžší míče," vysvětlil na facebooku české tenistky lékař Vlastimil Voráček.

Vondroušová po nečekaném finálovém úspěchu na pařížské antuce odehrála na trávě jen tři zápasy. V Eastbourne si v 1. kole připsala první vítězství v kariéře na tomto povrchu mezi ženami, ve druhém kole prohrála stejně jako minulý týden na úvod Wimbledonu. Po brzkém vyřazení strávila několik dnů v Tatrách, další přípravu ale kvůli potížím přerušila.

"Nyní probíhá intenzivní rehabilitace a klidový režim. Začít s pomalým tréninkem s raketou, pokud vše půjde podle předpokladů, by Maky mohla za dva týdny. A postupně přidávat dle pokroku terapie až do odletu na severoamerické turné, které by nemělo být ohroženo," uvedl Voráček.