Vondroušová si v Budapešti zahraje o titul

Česká tenistka Markéta Vondroušová porazila v semifinále turnaje v Budapešti Rusku Anastasju Potapovovou 6:0 a 6:2 a v neděli bude bojovat o druhý titul na okruhu WTA po předloňském triumfu ve švýcarském Bielu. Její soupeřkou bude turnajová jednička Alison van Uytvancková z Belgie, která v druhém semifinále udolala další Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 3:6, 6:3 a 7:6.

V zápase dvou hráček nastupující generace měla devatenáctiletá Češka od začátku jasně navrch a o dva roky mladší soupeřce za 23 minut nadělila "kanára". Druhý set už byl přece jen vyrovnanější. Potapovová si v něm nechala ošetřovat zápěstí a na chvíli vyvedla Češku z tempa. Nicméně Vondroušová jí znovu vzala servis ve třetím a sedmém gamu a za necelou hodinu proměnila první mečbol.

"Nebylo to tak jednoduché, jak by se podle výsledku mohlo zdát. Ale jsem ráda, že to po dvou třísetových zápasech dnes netrvalo tak dlouho," řekla vítězka. S Belgičankou, která je na 50. místě světového žebříčku, o 31 míst výš než Češka, se Vondroušová utkala před dvěma lety na menším turnaji v Trnavě a vyhrála. "Ale to bylo na antuce, tady to bude jiné. Ona obhajuje titul a je tady ve formě," dodala s výhledem na nedělní finále, které začne v budapešťské hale v 17:00.