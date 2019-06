Vondroušovou čeká neoblíbená soupeřka, ještě jí neporazila

Česká tenistka Markéta Vondroušová má při tažení grandslamovým Roland Garros před sebou zatím nejtěžší překážku. Do čtvrtfinále postoupila bez ztráty setu, ale v něm se utká s Chorvatkou Petrou Martičovou, s níž všechny čtyři předchozí vzájemné zápasy prohrála. Devatenáctiletá Češka ale chce nepříznivou sérii zlomit.

Obě čeká první grandslamové čtvrtfinále. Osmadvacetiletá Martičová na Roland Garros pokračuje v úspěšné antukové sezoně. Ve třetím kole porazila i světovou dvojku Karolínu Plíškovou a celkem na tomto povrchu vyhrála letos patnáct zápasů, což je nejvíce ze všech tenistek na okruhu.

Plíšková po porážce prorokovala, že Martičová může dojít daleko. "Výborně servíruje, umí čop i kraťas, dobře se hýbe, běhá strašně daleko. Musí to vyloženě někdo pozabíjet, což nevím, jestli tady někdo takový je," řekla.

Vondroušová není hráčkou, která by se bezhlavě snažila výměny rychle ukončovat, ale její pestrá hra na jaře funguje skvěle. Od Australian Open, kde ji ještě limitovalo bolavé koleno, má bilanci 25:5. Žádná hráčka nenasbírala více vítězství.

Při posledním vzájemném duelu poprvé sebrala Martičové set. Na konci dubna ve finále v Istanbulu vyhrála mladá Češka první sadu 6:1, ale pak soupeřka zápas otočila. Další porážku už Vondroušová nechce připustit. "Doufám, že to tady zlomím, protože s ní nechci prohrát popáté. Ale myslím, že se cítí na antuce asi nejlíp ze všech povrchů, hraje fakt dobře," řekla.

Rovněž Vondroušová zatím v Paříži předvádí výborné výkony. Dvanácté nasazené Lotyšce Anastasiji Sevastovové povolila v osmifinále jen dvě hry. To Martičová se po výhře nad Plíškovou ve čtvrtém kole trápila s Estonkou Kaiou Kanepiovou, kterou porazila až 6:4 ve třetím setu.

Uznala, že to pro ni bylo psychicky náročné. "Čtyřikrát jsem před tím (na grandslamu) vypadla ve čtvrtém kole, takže jsem pochybovala, jestli v něm mohu uspět. Před dvěma lety jsem byla dva míče od postupu a nevyšlo to. Měla jsem to v hlavě," svěřila se Martičová na tiskové konferenci po postupu.

Ve čtvrtfinále očekává zajímavý zápas. "Myslím, že je to skvělá hráčka i skvělý člověk. Těším se na tenhle zápas. Myslím, že bude zábavný. Taky má pár triků v zásobě," řekla turnajová jednatřicítka z Chorvatska, která rovněž ráda používá čopy a zkrácené údery.

Ve světovém žebříčku dělí Martičovou a Vondroušovou jen sedm míst. Poslední česká zástupkyně ve dvouhře na letošním Roland Garros je aktuálně na životním 38. místě. V úterý se bude jedna z nich radovat z prvního grandslamového semifinále.