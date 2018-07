Výhře navzdory. Siniaková nadávala svému týmu

Kateřina Siniaková se může těšit, že si na slavném Wimbledonu zahraje třetí kolo ve dvouhře. Mezi 32 nejlepších tenistek v dámském singlu se dostala díky výhře na Tunisankou Os Jabeurovou (130. hráčkou světa) po výhře 5:7, 6:4 a 9:7. Místo toho aby slavila vítězství, však měla nelichotivé poznámky k realizačnímu týmu, který vede její otec. Podle slov rodačky z Hradce Králové s ruskými kořeny neměla Siniaková dostatečnou podporu na kurtu.

Místo aby se česká tenistka hodila do pohody po důležité vyhrané sadě, tak se zbytečně nechala rozhodit. Jak je u ní zvykem, tak se u ní po nepovedených výměnách projevovaly emoce. Nejprve přišla situace za stavu 1:2 Tunisanku a při skóre 0:30. Siniaková šla naštvaně na servis a najednou se v hlukových mikrofonech ozvalo "To je super, alespoň trochu povzbuzení by nebylo špatné," adresovala ke svému realizačnímu týmu.

Nejednalo se však o jedinou záležitost, kdy Siniaková vyčítavě promlouvala k trenérskému štábu. O výměnu později vyšla z jejích úst další nekompromisní poznámka. "Hlavně, že si spolu povídáte a smějete se... To tady ani nemusíte být," řekla česká tenistka směrem, kde se byl její otec s dalšími členy.

Do třetice se už podpory dočkala a to ve chvíli, kdy za stavu 7:6 podávala poprvé na vítězství. Jabeurová i podle kamer poslala míček těsně do autu. Rozhodčí však mlčeli. Siniaková znovu projevila svůj temperament a ráznými kroky mířila k umpireovému rozhodčímu, že se jednalo o aut a případný bod by ji posunul na skóre 30:30 nikoliv 15:40 z pohledu české tenistky. I z lavičky se v tu chvíli ozvalo "To byl jasný aut," od jejího realizačního týmu.

Siniaková sice game prohrála, vzápětí ale opět vzala soupeřce podání a napodruhé už doservírovala zápas do vítězného konce. Ve třetím kole Wimbledonu bude mít Česko hned kvarteto zástupkyň v ženské dvouhře. Krom Siniakové budou bojovat o osmifinále také Karolína Plíšková, Lucie Šáfářová a Barbora Strýcová.