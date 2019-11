Výměna generací? Finále Turnaje mistrů bez "velké trojky"

Tenisový Turnaj mistrů dnes pozná svého nového vítěze. O závěrečný titul sezony ATP Tour se utká Rakušan Dominic Thiem s Řekem Stefanosem Tsitsipasem, jenž hraje na vyvrcholení v londýnské hale O2 poprvé v kariéře.

Šestadvacetiletý Thiem postoupil do finále Turnaje mistrů jako první Rakušan v historii po semifinálové výhře nad loňským šampionem Alexanerem Zverevem z Německem. O pět let mladší Tsitsipas, jenž loni vyhrál Turnaj mistrů pro hráče do 21 let, zase v sobotu zdolal šestinásobného vítěze Rogera Federera ze Švýcarska.

Thiem s Tsitsipasem se za poslední dva roky střetli už šestkrát, zkušenější Rakušan vede 4:2.