Výsledkově nejlepší sezona. Jsem stabilní a solidní, těší Plíškovou

Před nadcházejícím antukovým Roland Garros dosáhla nejtěžšího turnajového vítězství v kariéře. Tenistka Karolína Plíšková odlétá do Paříže posílená o nečekaný a překvapivý triumf v Římě. Věčné město ji přitom v minulosti nepřálo, tedy až do letoška.

Generálka na jedničku. Tak by se dalo zhodnotit vystoupení Karolíny Plíškové v Římě, kde před rokem vzteky rozmlátila umpire pro rozhodčí. Incident z loňska ji sem tam ještě někdo připomene, 27letá rodačka z Loun už na něj ale téměř zapomněla. Daleko víc ji těší aktuálně probíhající sezona.

Stala se teprve třetí tenistkou, která letos získala dva tituly. Připojila se tak ke krajance Petře Kvitové a Nizozemce Kiki Bertensové. Souhlasí, že prožívá životní sezonu. "Výsledkově i pocitově asi jo. Jsem solidní od začátku. Jsem stabilní, není tam vyložený propadák a mám důvěru v sebe, v tenis i v tým, který jsem si postavila super komplikovaně, ale sedlo si to," těší aktuální světovou dvojku, která se opírá o dobrou psychiku posílenou výtečným rokem. Začala titulem v Brisbane, došla do semifinále Australian Open, hrála o titul v Miami a nyní slavila v Římě.

Triumf v italské metropoli by rázem mohl Plíškovou posunout do role na zisk grandslamu i v Paříži. Plíšková však zařazení na velkou adeptku na triumf odmítá. "Nechci a ani to tak neberu. Neberu to, že bych měla být hlavní favoritkou Paříže, ale šance samozřejmě je. Vím, že mám na antuce rezervy, ale i vím, že na ní hrát můžu," řekla Plíšková. Podle ní jsou hlavními favoritkami na vítězství obhájkyně titulu Rumunka Simona Halepová či v posledních týdnech výborně hrající Kiki Bertensová z Nizozemska.

Výhra v Římě překvapila Plíškovou i vzhledem ke zdravotním problémům, které ji v posledních týdnech trápily a s nimiž se musela potýkat. Nyní už by ale mělo být vše v pořádku. "Fyzicky se cítím dobře, už mě skoro nic nebolí, všechno odešlo," řekla lounská rodačka, která brala antibiotika a poté také kortikoidy. "Hlídám si teď, abych neonemocněla, protože tělo není stoprocentně odolné. Ale energii mám a je to docela dobré," uvedla na tiskové konferenci Plíšková.

Před ní je teď Roland Garros, kde předloni došla do semifinále, loni však skončila už ve třetím kole a neobhajuje tolik bodů. Do města nad Seinou vyrazí s předstihem ve středu. "Vždy se vyplatí, když jsem na turnaji tři čtyři dny dopředu," prozradila aktuální světová dvojka, jež bude v Paříži doufat v lepší výsledek než v minulém roce.

Nyní je Plíšková světovou dvojkou, což je její nejlepší postavení od předloňského srpna, kdy byla v žebříčku první. Teď šance, že bys mohla na nejvyšší post vrátit, přichází znovu, jelikož je na dohled Japonky Naomi Ósakaové, na kterou ztrácí 900 bodů. "Jednička teďka není úplný cíl, ale bylo by hezký se tam usídlit a třeba i na déle, než jsem byla," uvedla Plíšková.