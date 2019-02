Williamsová jako opice? Spíš člověk v zuřivosti, míní rada

Australská tisková rada rozhodla, že loňská karikatura tenistky Sereny Williamsové zveřejněná v listu The Herald Sun nebyla rasistická. Mark Knight ji nakreslil po grandslamovém turnaji US Open, kde se Williamsová pohádala s rozhodčím ve finále, v němž prohrála s Naomi Ósakaovou.

Kreslíř rozohněnou Williamsovou zpodobnil, jak zlostně skáče po rozbité raketě, zatímco sudí v pozadí domlouvá japonské soupeřce otázkou: Nemohla byste ji prostě nechat vyhrát?

Rozhodčí Carlos Ramos ve druhém setu udělil Williamsové varování, trestný fiftýn a trestný game za koučování, rozbitou raketu a verbální útok. Pořadatelé turnaje pak americké tenistce vyměřili pokutu 17 tiséc dolarů (375 tisíc korun).

Kritici, mezi nimiž byl americký národní svaz černošských novinářů, označili Knightovu kresbu za zřejmý příklad stereotypního pohledu na černošky. Australská tisková rada dostala stížnosti, podle nichž je kresba rasistická a sexistická. Teď ale rozhodla, že tomu tak není.

@Knightcartoons cartoon is not racist or sexist .... it rightly mocks poor behavior by a tennis legend ... Mark has the full support of everyone @theheraldsun pic.twitter.com/KWMT3QahJh