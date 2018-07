Williamsová: Jsem šokovaná, že nejsem pod tlakem. Chybí mi.

Americká tenisová hvězda Serena Williamsová je před Wimbledonem překvapená, jak moc touží být pod tlakem a dál vyhrávat. Vítězka třiadvaceti grandslamových titulů ve dvouhře neztrácí zanícení.

Šestatřicetiletá Williamsová loni v září porodila dceru Alexis Olympii a od té doby odehrála tři turnaje. Po nevýrazných výkonech v Indian Wells a Miami na nedávném Roland Garros naznačila, že se může vrátit mezi nejlepší hráčky.

Především v sobě stále má chuť vítězit. "Soutěživost se nevytratila, ba naopak. Mám dojem, že je silnější než kdy předtím," řekla novinářům ve Wimbledonu.

Sedminásobnou vítězku na trávě v All England Clubu překvapilo, že její vášeň pro tenis narozením dcery neuvadla. "Myslela jsem si, že budu jiná. Už jsem toho tolik vyhrála a mám skvělou dceru, ale nejsem tolik pod tlakem. A musím přiznat, že jsem lehce šokovaná, že mi ten tlak chybí," prohlásila.

Dokonce si přeje, aby se znovu dostala pod tlak jako v minulých sezonách. "A být nejlepší, co můžu. Je to zvláštní, ale ukazuje to, jakou jsem sportovkyní a kdo je Serena," řekla bývalá světová jednička a vítězka 72 titulů ve dvouhře.

Kvůli mateřské pauze klesla v žebříčku na 181. místo, ale organizátoři Wimbledonu Američance přiřkli post pětadvacáté nasazené hráčky. "Byla bych velmi nevděčná, kdybych tady seděla a říkala, že to je málo," uvedla Američanka. "Jsem mile překvapená. Spíš jsem si myslela, že jako v Paříži nasazená nebudu," doplnila.

Do Wimbledonu přijela s předstihem a na sociálních sítích odhalila, jak dceři ukázala centrální dvorec. "Říkala jsem jí příběh o dívce s velkými sny a musím přiznat, jak mě to dostalo. Natahovala jsem. Nikdy jsem nic podobného nezažila," řekla a dodala: "Chtěla jsem, aby to bylo pro nás obě neobyčejné, a bylo to dost dojemné."

Williamsová komentovala i chování americké antidopingové agentury USADA, jejíž zástupci se u ní doma objevili v půlce června dvanáct hodin před stanoveným termínem. Přestože nebyla doma, odmítli dům opustit.

Williamsové především vadí, že letos už byla testována popáté, zatímco jiné hráčky jen jednou. "Testujte mě, jsem toho příznivcem, ale testujte všechny stejně. Nesoustřeďte se pouze na jednu osobu," vyzvala slavná tenistka komisaře.