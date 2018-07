Wimbledon: Čtyři Češky postupují, Plíšková a Štefková končí

Muži - dvouhra - 1. kolo: Wawrinka (Švýc.) - Dimitrov (6-Bulh.) 1:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:4, Anderson (8-JAR) - Gombos (SR) 6:3, 6:4, 6:4, Isner (9-USA) - Maden (Něm.) 6:2, 7:6, 7:5, Mannarino (22-Fr.) - Garin (Chile) 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), 6:2, Monfils (Fr.) - Gasquet (23-Fr.) 7:6 (8:6), 7:5, 6:4, Tsitsipas (31-Řec.) - Barrere (Fr.) 6:3, 6:4, 6:7 (3:7), 7:5, Pella (Arg.) - Kubler (Austr.) 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:3), McDonald (USA) - Berankis (Lit.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (8:6), Karlovič (Chorv.) - Južnyj (Rus.) 4:6, 7:5, 7:6 (9:7), 6:3, Seppi (It.) - Smith (Austr.) 6:2, 6:4, 6:1, Donaldson (USA) - Džazírí (Tun.) 7:6 (7:5), 6:3, 6:1, Fabbiano (It.) - Bhambri (Ind.) 2:6, 6:3, 6:3, 6:2, Millman (Austr.) - Travaglia (It.) 6:7 (6:8), 6:3, 7:5, 6:2, R. Harrison (USA) - Carballes (Šp.) 6:1, 6:4, 6:2. Ženy - dvouhra - 1. kolo: S. Williamsová (25-USA) - Rusová (Niz.) 7:5, 6:3, Brengleová (USA) - Kruničová (Srb.) 2:6, 6:3, 6:3, Swanová (Brit.) - Beguová (Rum.) 6:2, 6:2, Blinkovová (Rus.) - Wang Ja-fan (Čína) 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, Mladenovicová (Fr.) - Schmiedlová (SR) 5:7, 6:2, 6:2, Curenková (Ukr.) - Babosová (Maď.) 7:5, 6:2.