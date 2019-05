Za svou kariéru jsem opravdu šťastná, svěřila se Šafářová

Lucie Šafářová už není profesionální tenistkou. Novou životní kapitolu vyhlíží s úsměvem, ale zatím nechává otevřené, čím ji naplní. Cítí, že se loučí v ten správný okamžik, kdy ještě na tenis nemá nepříjemné vzpomínky. A nejdříve ze všeho si dopřeje dlouhé volno.

Majitelka pěti grandslamových titulů ve čtyřhře a finalistka dvouhry na Roland Garros 2015 k rozhodnutí skončit dospěla postupně. "Přemýšlela jsem nad tím přes rok. Tohle je dlouhodobé rozhodnutí z hlediska zdravotního i tenisového, nechtěla jsem se tenisem trápit. Chtěla jsem skončit srovnaná, šťastná, že tady jsem, ne se trápit po kvalifikacích, kdy už to nepůjde tak, jak bych chtěla," vysvětlovala.

Už ji netěšilo začínat po opakovaných zdravotních problémech znovu a znovu od nuly. Loni před finále Fed Cupu oznámila, že s profesionálním tenisem skončí. Původně se chtěla loučit na Australian Open, ale v tom jí zdravotní problémy zabránily. A tak absolvovala postupně tři rozlučky - při Fed Cupu, na turnaji v Praze a dnes v Paříži.

"Mám v sobě mnoho emocí, ale hlavně pozitivních. Jsem opravdu šťastná, jaká ta moje kariéra byla. Mám skvělé vzpomínky, které si mohu vychutnávat, a je velmi výjimečné, že je to tady v Paříži," svěřila se na tiskové konferenci.

Právě na French Open se před čtyřmi lety dočkala největšího singlového úspěchu. Vyšplhala pak až na páté místo světového žebříčku, ale na podzim ji bakteriální infekce téměř na půl roku vyřadila ze hry. "To vám rozhodně změní pohled na život. Zjistíte, že zdraví je v životě to nejdůležitější a bez toho nic není možné. Pak jsem se dívala na tenis z jiné perspektivy, víc jsem si užívala, že tam vůbec mohu být," prohlásila.

Bude vzpomínat na spoustu velkých zápasů. "Samozřejmě finále tady v Paříži proti Sereně. Každý grandslam, který jsme vyhrály s Bethanií. A výjimečné jsou samozřejmě Fed Cupy, protože to je jediná týmová soutěž a vyhrát ji doma před tím úžasným publikem je velmi výjimečné. A taky olympiáda, úplně jiná atmosféra. Získat medaili a stát tam s ní na krku, to je taky úžasná vzpomínka," vypočítávala Šafářová.

Bude si ale připomínat i méně významné prohrané bitvy. "Pamatuju se, že jsem hrála s Marií Šarapovovou ve Stuttgartu a prohrála po nějakých třech hodinách a 20 minutách. To hodně bolelo. A takových je spousta. Vychutnávám si i ty, které jsem prohrála, protože jsem se z nich poučila a dokázala jsem se zlepšit a dosáhnout toho, co jsem chtěla. Splnila si sny."

Nebude jí chybět časté cestování a trénování i ve chvílích, kdy byla unavená nebo lehce zraněná. Připustila, že po tenise samotném se jí asi trochu stýskat bude. "Je to úžasný sport. I po těch letech si pořád užívám, když jsem na kurtu. Bylo to skvělé a bylo toho dost. Opravdu se těším, až začnu novou kapitolu," pochvalovala si.

Co přesně bude dělat, zatím neví. "Jsem si jistá, že budu nějak spojená s tenisem, protože si tenhle sport opravdu užívám. Teď chci chvíli dělat něco jiného a uvidím, co budu dělat v budoucnu. Nechávám to otevřené. Čas mě netlačí," dodala nyní už bývalá tenistka.