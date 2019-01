Začíná Australian Open. Kdo je favorit? Osvědčí se nová pravidla?

V pondělí se rozjede první grandslam sezony - Australian Open. Tenisti i tenistky jdou z plné přípravy rovnou na ostrý start a pokusí se hned na začátku kalendářního roku uspět. Dosáhne Federer na jubileum? Jak se popere Wozniacká s obhajobou? To se dozvíme v příštích dvou týdnech.

Jeden ze čtyř vrcholů tenisové sezony začíná tradičně v lednovém termínu a koná se v australském Melbourne. I když je ročník teprve na začátku, každý by ho rád odstartoval pozitivně, aby si dodal sebedůvěru do dalších bojů. V mužském pavouku jsou favoriti jasně daní, v ženském, jak už to často bývá, může dojít k překvapení.

Největším aspirantem na celkové prvenství na úvodním grandslamu je Novak Djokovič. Stejně jako v loňském roce by měl být Srb pánem chlapského žebříčku a neexistuje turnaj, kde by nebyl favoritem. Jednatřicetiletý tenista navíc v Melbourne Parku již šestkrát zdvihl vítěznou trofej nad hlavu, takže ví, jak těžké je v tamních vedrech uspět a co pro to udělat.

"Jsem v psychické pohodě," prohlásil před turnajem. Djokovič navíc po ovládnutí loňského Wimbledonu a US Open bude útočit na třetí grandslamový titul v řadě.

Mezi vyzyvatele budou určitě patřit hrající legendy Roger Federer a Rafael Nadal. Švýcar se popere o jednadvacáté vítězství na turnaji nejvyšší kategorie, k tomu by se jednalo o jubilejní stý vyhraný turnaj kariéry. "Samotného mě překvapuje, že je možné, abych byl stále ve světové desítce," uvedl skromně sedmatřicetiletý Federer. Nadal byl před Melbourne zraněný, a tak je jeho forma trochu ve hvězdách. Každopádně se se Španělem musí počítat.

Dalšími hráči, kteří by mohli těm nejlepším zle zatápět, jsou Saša Zverev, Marin Čilič, Kevin Anderson nebo Dominic Thiem. Brit Andy Murray má v prvním kole za soupeře nepříjemného Španěla Bautistu Aguta. Když se k tomu přičte smutná tisková konference, kde ohlásil brzký konec kariéry kvůli zdravotním problémům, tak se mu v Austrálii příliš šancí nedává. Překvapením by mohl být Tomáš Berdych. Český tenista je na začátku roku v dobré formě a opět by mohl prohánět ty nejlepší.

Nepředvídatelné ženy i novinky v pravidlech

Mezi ženami je výčet adeptek na celkové prvenství mnohem delší. Titul by ráda obhájila Dánka Wozniacká. "Nemůžu uvěřit, že už je to rok, co jsem tady zvítězila. Je to můj šťastný slam," řekla. Zálusk si však dělá vícero hráček, mezi které samozřejmě patří i Češky Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou.

Zapomenout se nesmí na Serenu Williamsovou, která by ráda odčinila neúspěšné (jak tenisově, tak lidsky) finále z US Open. Její tehdejší přemožitelka Naomi Ósakaová si věří, že by její jízda na grandslamu mohla pokračovat.

Počítat se musí se stálicemi jako je Němka Kerberová, Sloane Stephensová, Elina Svitolinová či mladá Sabalenková. Otazník visí nad formou Simony Halepové. Rumunka v minulém roce kvůli problémům se zády vynechala Turnaj mistryň, a jak na tom je, ví asi pouze ona.

Tradičně hojně navštěvovaný grandslam obsahuje také několik novinek. V rozhodujícím setu (u mužů pátý, u žen třetí) se nebude hrát o dva gamy, ale za stavu 6:6 rozhodne speciální tie-break do deseti bodů. Když nastane extrémní vedro, tak se i mužům dostane pauza na odpočinek mezi sety. Tato výhrada patřila dosud jen ženám. Velké plus bude také přítomnost jestřábího oka nově na všech dvorcích.

Úvodní grandslam sezony začíná v noci z neděle na pondělí. Kdo se bude za dva týdny radovat z titulu?