Žádost o ruku přímo na kurtu! Jakou tenista dostal odpověď?

Jméno Ruben Gonzales není ve sportovním světě příliš známé. Tenista nepatří mezi světová esa, Filipínec se zatím nepodíval ani do první stovky žebříčku. Přesto o sobě dal na Hrách jihovýchodní Asie vědět velmi nečekaným způsobem.

Čtyřiatřicetiletý hráč to sice nevyhrál na kurtu, v osobním životě si však může gratulovat. Co se stalo? Gonzales na asijské akci se svým parťákem Hueym bojoval o zlaté medaile v deblu, na dvojici Alcantara s Patrombonem však ani po boku bývalé světové osmnáctky nestačil.

Po skončení zápasu si Gonzales přizval na kurt svoji přítelkyni Michele. Před slušně zaplněnými ochozy poklekl a požádal svou milou o ruku. Pilotka závodních vozů ve svém zaměstnání jistě zažije mnoho adrenalinu, nečekaným překvapením však byla očividně zaskočená. Příběh však má šťastný konec, Michele řekla ano.

Gonzales se do světové stovky už jen těžko podívá, nejlépe byl loni v září na 131. místě. Specialista na debly se aktuálně pohybuje na 210 příčce. Mezi největší úspěchy rodáka z Indiany patří čtyři challengerové tituly - naposledy ovládl letošní podnik v Las Vegas. Dalších sedmnáct trofejí získal na menších podnicích kategorie ITF.

