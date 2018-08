Zbavily se zábran. Kvitová modelkou, Plíškovou rozesmály emoji

Dvě největší české hvězdy se pořádně uvolnily. Tenistky Petra Kvitová a Karolína Plíšková se odreagovaly před posledním grandslamem sezony US Open, který v pondělí startuje v americkém New Yorku. Ze světové pětky se stala modelka pro módní časopis, předloňská finalistka tohoto turnaje zase napodobovala emotikony zvířat, které se používají v počítačových a mobilních komunikacích.

Jedna nabírá slušnou formu na americké šňůře před grandslamem v New Yorku, druhá se spíše trápí jako všechny ostatní Češky. Zatímco Karolína Plíšková se trápí na kurtu od chvíle, co se provdala za svého manažera Michala Hrdličku, tak Petra Kvitová skončila na turnaji v Cincinnati v semifinále a naposled v New Havenu postoupila mezi osm nejlepších, kde posléze zápas skrečovala kvůli bolestem v rameni.

Právě na posledním turnaji ve státě Connecticut se Kvitová pořádně odreagovala. Místo pocení na kurtu a zdolávání soupeřek razantními údery k lajnám se rozhodla natočit promo video pro módní ženský časopis ELLE, a že jí to celkem slušelo, když odhodila čelenku. Místo propoceného úboru měla na sobě jednodílné plavky. Posléze ji stylistky navlékly i do sportovního setu, se kterým by i u mužského publika rozhodně při zápasech bodovala.

Karolína Plíšková má naopak jiné starosti. V osobním životě sice prožívá pocity štěstí, když se v červenci provdala za svého manažera a dlouholetého přítele Michala Hrdličku, na kurtu se ale od začátku letních prázdnin trápí. Od osmifinále Wimbledonu absolvovala dva turnaje a pokaždé uhrála pouze jedno kolo, což není dobra vizitka před posledním grandslamem, kde navíc bude obhajovat loňské čtvrtfinále, tedy 430 bodů.

Světová osmička se tak před turnajem v New Yorku alespoň na chvíli odreagovala pro oficiální web WTA, kde napodobovala zvířata z mobilní a počítačové konverzace. Jako vzor jí byly pes a prase. Na kurtu jindy chladná tenistka, která moc často nedává emoce najevo, se nyní pořádně uvolnila a dokonce se i výrazně usmála, což nebývá u ní často zvykem. Snad ji bude do smíchu a na posledním grandslamu sezóny.