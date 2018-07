Zklamaná Plíšková: Takovou hráčku bych měla porazit

Zklamání z prohry se soupeřkou, kterou by měla porazit, cítila tenistka Karolína Plíšková po vyřazení v osmifinále Wimbledonu s Nizozemkou Kiki Bertensovou. Na londýnské trávě si přesto vytvořila nové maximum, na každém z grandslamů už hrála čtvrté kolo a už se vyhlíží americké betony.

Ještě na jaře Plíšková povolila Kiki Bertensové jen čtyři hry, na londýnské trávě ale nasázela míň es i vítězných míčů a s nizozemskou světovou dvacítkou prohrála 3:6 a 6:7. "Zklamání je velké na to, s kým jsem prohrála o čtvrtfinále grandslamu. Takovouhle hráčku bych měla porazit," řekla světová osmička Plíšková.

Nechtěla snižovat výkon Bertensové a její výkon označila za výborný. "Ale měla bych být natolik dobrá, že bych takovouhle hráčku měla porazit," dodala.

Turnajová sedmička Plíšková se do osmifinále v All England Clubu letos dostala jako jediná z první desítky nasazených a zdánlivě měla šanci uspět. "To ale neznamená, že je cesta volná až do finále. Rozhodně si to nemyslím. Vždyť je pořád v soutěži Kerberová nebo Serena Williamsová," zmínila grandslamové šampionky. "I kdybych postoupila, stejně bych nedostala nic zadarmo," doplnila Češka.

Esová královna, jak se Plíšková říká, ve Wimbledonu na podání tolik nezářila. Podobné to bylo proti Bertensové, snadných bodů si moc nepřipravila. "Stála na přijmu strašně daleko a trošičku mě to rozhodilo. Začala jsem kombinovat, zpomalila jsem a prvních servisů bylo málo. A když už byly, tak nebyly rychlé ani umístěné. Nějakou sílu mě to stálo a ona miluje být ve výměně. Byla ve svém živlu," řekla.

Přiznala, že ani nečekala, že bude soupeřka až tak aktivní. "Myslela jsem, že se bude bránit, ale hrála rychle. I z bekhendu se snažila tlačit, přitom ho dost často netrefuje, protože ho má prapodivný, ale dobře se brání čopem. Ona si uhrála svoje, já jsem mohla zahrát o hodně líp a zvedla jsem se moc pozdě," řekla Plíšková.

Pozitivem turnaje je především fakt, že po pěti prohrách ve druhém kole v řadě se konečně dostala dál. "Je fajn, že jsem vyhrála pár zápasů, i když jsem nepředvedla svůj nejlepší tenis. Pár jsem jich otočila, nepřestávala jsem bojovat," řekla.

Při první zmínce o blížící se betonové části sezony se na jejím obličeji objevil úsměv. "Na to už myslím," nenechala finalistka US Open z roku 2016 ani doříct otázku a pokračovala: "Na betonu se prostě celkově cítím nejlíp. Oblíbené turnaje jsou přede mnou. Strašně se tam těším a věřím, že tam budu hrát dobře."

Nejdřív si udělá volno. Přála si nějaké delší. "Vydržela bych bez tenisu klidně rok," vtipkovala, ale fakticky plánuje odpočinek na čtrnáct dnů. "Druhá půlka roku bude náročnější, dobiju síly a připravím se. Pak se do toho zase obujeme," řekla Plíšková, která se loni po vyřazení ve druhém kole Wimbledonu stala světovou jedničkou. Letos došla o dvě kola dál a po turnaji bude na konci světové desítky.