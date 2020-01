Zkušenost a dravé mládí. Ve výběru USA je Williamsová i Gauffová

Spolu se superstar Serenou Williamsovou, jejíž návrat do Fed Cupu po dvou letech oznámili Američané již dříve, bude v týmu pro kvalifikační duel s Lotyšskem také patnáctiletá vycházející hvězda Cori Gauffová. V nominaci jsou s nimi ještě Sofia Keninová, Alison Riskeová a Bethanie Matteková-Sandsová.

Gauffová bude ve Fed Cupu debutovat poté, co se opět jako teenagerka výrazně prosadila mezi elitou na grandslamu. Stejně jako vloni ve Wimbledonu postoupila také na Australian Open do osmifinále, a to i díky vítězství nad obhájkyní titulu a aktuální světovou čtyřkou Naomi Ósakaovou z Japonska. Zkušenost z týmové soutěže má z juniorského Fed Cupu, předloni v něm dovedla mladé Američanky k triumfu.

V Melbourne ji vyřadila až nynější týmový spoluhráčka Keninová, která pak poprvé v kariéře postoupila do grandslamového semifinále. Utká se v něm s přemožitelkou Petry Kvitové, světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.

Williamsová v týmové soutěži nastoupila naposledy v únoru 2018, kdy se vracela na kurty po roční mateřské pauze. Ve Fed Cupu debutovala v roce 1999 a ze třinácti zápasů dvouhry žádný neprohrála.

V novém formátu soutěže bude souboj USA - Lotyšsko 7. a 8. února jedním z osmi kvalifikačních duelů o postup do dubnového finálového turnaje pro dvanáct týmů, který bude hostit v dubnu Budapešť. Český výběr bude v maďarské metropoli startovat díky divoké kartě. Účast mají jistou také loňské finalistky Australanky a Francouzky a také domácí Maďarky.