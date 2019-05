Zmar a zase zmar. Tenista Veselý doufá v obrození.

Neveselý je momentálně tenisový život Jiřího Veselého. Po sérii zranění a porážek si na kurtu přestal věřit a další ránu pětadvacetiletý hráč utrpěl dnes v prvním kole grandslamového Roland Garros, v němž podlehl hladce 0:3 na sety Argentinci Leonardu Mayerovi. Cestu z krize zatím hledá marně, ale pořád doufá, že se to jednou zlomí a najde v sobě hru, která ho dostala k 50. místu na světě.

"Hrozná nakládačka," hlesl aktuálně 105. hráč světa v úvodu rozhovoru s českými novináři v Paříži. V prvním setu přitom vedl 5:3, ale prohrál ho v tie-breaku a vzápětí ztratil servis v první hře druhé sady. "Asi kdybych vyhrál první set, tak bych možná zůstal trošku pozitivnější. Takhle okamžitě přišla hrozná nejistota, panika a najednou ten zápas byl během padesáti minut pryč," popsal průběh duelu, v jehož třetí sadě neuhrál ani game.

Když loni postoupil do třetího kola Wimbledonu, zdálo se, že jeho kariéra znovu nabírá dobrý směr. Pak ale pauzíroval kvůli natrženému tříslu a v únoru si při Davis Cupu vykloubil prst na noze. A ocitl se v krizi. "Toho volna bylo až moc a vypadl jsem úplně z jakékoliv pohody, sebevědomí. Teď je z nějakýho důvodu těžký do toho naskočit zpátky," posteskl si.

Řešení nezná. "Dělám, co můžu, a přijde mi, že čím víc se snažím, tím míň to jde, je to těžký. Snad někdy ten zlom přijde," doplnil. Před týdnem po challengeru v německém Heilbronnu ukončil spolupráci s trenérem Theodorem Devotym, kterého najal loni před Wimbledonem. "To, co jsme si oba přáli po tom Wimbledonu, kdy jsme byli oba v euforii, ta energie vyprchala. Je těžké v tom mém rozpoložení a s těmi zraněními hledat novou pozitivní energii a ten drajv," vysvětlil Veselý.

V týdnu před grandslamem neměl čas hledat nového trenéra, takže přijel jen s rodinou. Je pro něj hodně důležité se cítit dobře, ale v současné situaci by preferoval tvrdší trenérskou ruku. "Spíš bych se přikláněl k někomu, kdo bude přísnější. Kdo se mnou půjde do toho boje a musíme to uválčit," řekl. Nenapadá ho ale nikdo konkrétní, kdo by to mohl být.