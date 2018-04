Změny v týmových soutěžích? Ještě se strhne mela, říká Kaderka

Ve světě tenisu a jeho týmových soutěžích se už nějakou dobu plánují velké změny. Nejsou však takové, které by pro českého fanouška měly pozitivní dopad. Pokud plán vyjde, Češi své oblíbence v bitvách za národní barvy v Davis Cupu na domácí půdě jen tak neuvidí. Ve Fed Cupu možná, ale ani to není jisté. Situace se nelíbí ani šéfovi českého svazu Ivo Kaderkovi. "Těžko můžete České republice a divákům vzít týmové soutěže - milujeme je. Zase chceme vidět naše hráče hrát u nás doma," říká o plánovaných transformacích.

Žádné domácí duely a jednotlivá kola, ale jednotýdenní akce, které by se zúčastnili ti nejlepší. Tak by měly vypadat následující roky v mužském Davis Cupu. Nový koncept soutěže by navíc měl získat podporu od věhlasné firmy Cosmos, jež hodlá do tenisu vložit významnou finanční částku. Svazům se to ale moc nelíbí, protože by byli těmi, kdo by hodně prodělal.

O budoucích plánech se mluvilo i na kongresu v Budapešti a podle Kaderky byla akce hodně divoká. "Strhla se tam slušná mela. Firma Cosmos má být investorem a na pětadvacet let má přinést miliardy dolarů. Byl jsem to zase já, kdo zvedl, nechci říct opozici, vznesl jsem ale otázku garancí," vyprávěl o dění vrchní představitel českého tenisu v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.

"Všechno směřuje k tomu, aby Board of Directors v ITF přinesl něco, co já nazývám vysoce radostná budoucnost a světlé zítřky. Nádherné plány, ale bez garancí," dodal Kaderka. Zároveň vysvětlil, proč je nový projekt pro jednotlivé svazy nevýhodný.

"Jsou to právě národní svazy, kdo za velké peníze vychovává co nejlepší hráče. Pak nám ty hráčky a hráči odcházejí na okruh. Najednou jsou z nich tak trochu produkty byznysu, grandslamových federací, ATP Tour, WTA... Národní federace z nich nemají nic jiného než to, že je mohou přivést do týmových soutěží."

Pro české fanoušky by to navíc znamenalo, že by své hráče v zápasech za Českou republiku pěkně dlouho nemohli povzbuzovat naživo. "Těžko můžete České republice a divákům vzít týmové soutěže - milujeme je. Zase chceme vidět naše hráče hrát u nás doma," pronesl.

O projektu by se mělo znovu jednat na letním kongresu v Orlandu. Kaderka přiznal, že i tam podle něj bude situace na ostří nože. "To bude velká palba. Neumím si představit, že tady 25 let nebude Davis Cup. Mně pak bude 80, když by se měl vrátit. Byl bych skutečně nerad, kdyby se ta soutěž znehodnotila a měli jsme tu pseudosystém s pseudotrofejemi."

Pokud by byly plánované změny schváleny, jeví se šance, jak vidět Čechy v akci doma pouze ve Fed Cupu, pro který byl vymyšlen rovněž nový, ale jiný formát. "Odhlasovalo se, že se na Fed Cup Comitee dá návrh, že se bude hrát systémem final four. Šestnáct týmů - tři týdny. Final four by mohlo probíhat zemi jednoho ze semifinalistů. Začala ale probíhat intenzivní debata, že by to mohlo být na tři roky v Praze. V tom zmatku bych to bral jako určité východisko," popsal Kaderka.

Jak ale vše dopadne, je zatím ve hvězdách. Napoví až kongres v Orlandu, kde se ještě strhne hodně zajímavá debata.