Zvěčněn napořád. Murrayho socha ozdobí Wimbledon

Jeho kariéra pomalu končí, on však zůstane navždy. Tenista Andy Murray se nemusí bát, že by na něj po jeho odchodu z kurtů britští fanoušci nadobro zapomněli. Naopak, budou se s ním vídat i nadále, i když v jiné podobě, než byli zvyklí. V nejslavnějším areálu bílého sportu na světě totiž bude umístěna jeho socha.

Andy Murray a Wimbledon. Spojení, které v poslední dekádě přitahovalo pozornost všech tenisových fanoušků v Británii. Celá země k němu vzhlížela. Splnil jí dlouhodobé přání. Po 77 letech zvedl domácí tenista Pohár gentlemanů. Vítězství ve slavném areálu poté Skot zopakoval o tři roky později. Zažil v něm největší úspěchy, kromě dvou grandslamových vítězství vybojoval i olympijské zlato.

Vedení All England Clubu se tak rozhodlo, že ve Wimbledonu umístí Murrayho sochu. "Určitě se tak stane, není třeba o tom pochybovat," prohlásil ředitel Richard Lewis v rádiu BBC poté, co Murray oznámil konec aktivní kariéry na druhém konci světa v Austrálii. Skotovi tak organizátoři nejslavnějšího tenisové turnaje vzdají hold jako další domácí legendě z třicátých let Fredovi Perrymu, který vyhrál Wimbledon v roce 1936.

"Vždy jsme cítili, že až Andy skončí s tenisem, bude vhodná doba, aby si uvědomil svou mimořádnou kariéru," řekl Lewis. All England Club si cení dvou vítězství Murrayho. "Je to vysoce uznávaný člověk jak na kurtu, tak mimo něj," podotkl ředitel Wimbledonu.

Murray by rád ukončil kariéru ve Wimbledonu, což prohlásil v Melbourne těsně před začátkem Australian Open. Otázka jeho startu na domácí travnaté půdě je však značně nejistá. Připustil, že vůbec neví, jestli ještě další půlrok kvůli bolestem kyčle vydrží tenis hrát.