Bitvu Zverevů ovládl mladší Saša, postupuje i Murray

První souboj tenisových bratrů Zverevových na okruhu ATP vyhrál mladší Alexander. Třetí hráč světového žebříčku na turnaji ve Washingtonu porazil Mischu 6:3, 7:5 a dál kráčí za obhajobou titulu. Ve čtvrtfinále jednadvacetiletého Němce čeká zkušený Japonec Kei Nišikori. Noční třísetové drama pak zvládl trojnásobný grandslamový vítěz Andy Murray, jenž se vrací na kurty po operaci kyčle.

"Bylo to opravdu zvláštní, mimořádné," řekl Alexander Zverev. "Kdo může říct, že na jednom z tak velkých turnajů hrál proti bratrovi? Doufám, že to nebylo naposledy a jednou si spolu zahrajeme finále. Snad to byl jen první zápas z mnoha," dodal mladší z bratrů.

Mischovi bylo devět let, když se Alexander narodil. Emoce s ním také cloumaly. Hlavně už před zápasem při losu a společném focení. "Publikum bylo skvělé. Měl jsem slzy v očích a říkal si, na co asi myslí naši rodiče," řekl Mischa. Matku i otce měli ve čtvrtek v hledišti.

Odehráli dohromady 539 zápasů na tour v hlavní soutěži, než na sebe konečně narazili. "Pro mě bylo hrozně těžké se soustředit. Celkově to bylo neuvěřitelné," dodal starší z bratrů, jemuž v žebříčku patří 42. místo. Společně si pak zahráli čtyřhru a přehráli 6:1, 6:4 lídry světového žebříčku Olivera Maracha a Mateho Paviče.

Bývalý první hráč světa Murray slavil postup do čtvrtfinále až ve tři hodiny ráno místního času. V dalším testu operované kyčle nastoupil o půlnoci proti Mariusi Copilovi a rumunského tenistu udolal 6:7, 6:3 a 7:6. I do třetice tak vybojoval ve Washingtonu výhru ve třech setech. Maraton s Copilem byl pro Murrayho teprve šestým zápasem po lednové operaci.